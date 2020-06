Cristiana Girelli/ “La mia priorità? Ho deciso che era il calcio” (Epcc)

Cristiana Girelli, la goleador della Nazionale femminile di calcio ospite della nuova puntata di EPCC LIVE, lo show condotto da Alessandro Cattelan e trasmesso martedì 16 giugno 2020 in prima serata su Sky Uno. La giocatrice della Juventus Women è pronta a tornare in campo non appena sarà dato il via libera anche al calcio femminile dopo l’ok al campionato di calcio di Serie A. Intanto durante questi mesi di quarantena la goleador italiana non nasconde di essere rimasta sempre in contatto con le sue compagne con cui ha cercato di risollevarsi il morale dandosi forza a vicenda. Sicuramente questi lunghi mesi di lockdown non sono stati facile né per lei né tantomeno per le compagne, anche se la giocatrice ha dichiarato durante una diretta Instagram con la mental coach Maria Elena Tosatto: “cerco di pensare in modo positivo, magari prendendo un pallone e iniziando a palleggiare e immaginandomi in un campo da calcio”. Non solo, sempre durante la diretta la goleador si è anche immaginata in campo: “immagino la prossima partita, il prossimo difensore… Mi immagino in un campo da calcio e in allenamento”.

Cristiana Girelli della Juventus Woman: “mi manca lo studio, ma…”

Nonostante il lockdown però Cristiana Girelli ha continuato ad allenarsi. “Mi allenavo a Vinovo, ora mi alleno in giardino con ciò che ho a disposizione. È un cambiamento di abitudine, devo fare gli allunghi sulla strada… È molto diverso che farlo su un campo da calcio. Vado a letto un po’ più tardi” ha detto durante la diretta Instagram. Per chi non la conoscesse, la campionessa della Juventus Woman e della Nazionale di Calcio Femminile si è presentata così durante una lunga intervista rilasciata a AdottaUnRagazzo.it. “Sono Cristiana Girelli, ho 29 anni, vengo da un piccolo paese in provincia di Brescia che si chiama Nuvolera” – ha esordito la campionessa che ha ricostruito anche una parte della sua vita. “Ho studiato al liceo scientifico per poi iscrivermi all’università di Biotecnologie che ho frequentato per 3/4 anni. L’ho lasciata perché mi portava via troppo tempo” ha detto la Girelli che, ad un certo punto della sua vita, ha capito davvero quale fosse la sua priorità. “Ho deciso che la mia era il calcio e fortunatamente ho avuto ragione. Un po’ mi manca lo studio, prima o poi penso che ricomincerò. Per il momento mi sto concentrando pienamente sul calcio” ha precisato la campionessa che, parlando proprio della passione per il pallone, ha rivelato: “da bambina, quando ho iniziato a camminare. I miei genitori mi raccontavano che prendevo a calci qualsiasi cosa mi capitasse tra i piedi. Le bambine in genere raccolgono il pallone con le mani se ci giocano, io lo calciavo lontano. E da lì… è nata la mia passione. Sono sempre stata molto sportiva, ho fatto basket e tennis e calcio insieme poi mi sono fiondata sul pallone”.



