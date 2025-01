Cristiana Melis e il rapporto con Paolo Crepet: storia di un amore longevo

Nel corso della sua vita Cristiana Melis ha avuto la fortuna di incontrare il noto giornalista Paolo Crepet, con il quale condivide da anni l’amore, dal quale è nata una speciale famiglia. Oltre 16 anni di storia tra Cristiana Melis e Paolo Crepet, i due hanno imparato ad amarsi, ad accettare l’uno pregi e difetti dell’altra, al punto da divenire una coppia inseparabile nella vita. Nel corso di una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, riguardo al marito Paolo Crepet, la donna ha raccontato di amare profondamente l’uomo, prima del professionista:

“Non sono una fan del personaggio Crepet, ma sono una grande fan di Paolo. Lo seguo poco nelle sue trasferte perché il mio lavoro non me lo permette, e quando lo faccio amo sedermi tra il pubblico, lontano” le parole al quotidiano della compagna di vita dello scrittore.

Cristiana Melis e il primo appuntamento con Paolo Crepet

Una storia d’amore speciale, certamente non banale e nata con un primo appuntamento davvero spiazzante e sorprendente. Tra le colonne del Corriere della sera, Cristiana Melis ha rivelato di aver condiviso una serata ricca di colpi di scena con lo scrittore-psichiatra, che per l’occasione decise di portare la donna a cena in due locali diversi: “Al nostro primo appuntamento mi portò a cena in due ristoranti. Al primo mi consigliò di ordinare solo una pasta. Dopo aver saldato il conto, Crepet decise di spiazzare totalmente la donna, invitandola in un secondo locale nella stessa sera, dove ordinò in quel caso un pollo alla brace” ha rivelato Cristiana Melis soffermandosi su quel lato particolarmente spiazzante di Paolo Crepet.

Cristiana Melis si è definita una donna che si annoia in maniera piuttosto facile, per questo l’incontro con Paolo Crepet si è rivelata salvifico sotto certi punti di vista, una persona che secondo la donna, definire imprevedibile non è assolutamente abbastanza.