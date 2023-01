Cristiana Polegri, moglie Stefano Fresi/ Sassofonista in tv. Il figlio Lorenzo

Cristiana Polegri, chi è la moglie di Stefano Fresi

L’attore Stefano Fresi e la moglie Cristiana Polegri saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 3 novembre, di Oggi è un altro giorno. Ospite a Verissimo, l’attore ha parlato della loro storia d’amore: “Stiamo assieme da 18 anni, il nostro è un amore importante. Ci conoscemmo qualche anno prima, nel 1997, incrociandoci nei corridoi Rai – partecipavamo a due diverse trasmissioni – per poi metterci insieme nel 2004, quando per una strana coincidenza abbiamo cominciato a uscire con amici in comune e ci siamo innamorati perdutamente”. A Interviste Romane, Cristiana ha rivelato come l’ha conquistato il marito Stefano: “Mi ha scritto tantissimi messaggi, sia con il telefonino che cartacei, una corrispondenza di sei mesi, con messaggi meravigliosi, alla Cyrano De Bergerac. Così mi ha conquistata”. La coppia ha un figlio, Lorenzo.

Stefano Fresi, pianista e compositore/ "Mentre suonavo ho conosciuto Michele Placido"

Cristiana Polegri: la carriera in tv

Cristiana Polegri e il marito Stefano Fresi condividono la passione per la musica: lui è pianista e compositore, lei è una cantante e sassofonista. Per la moglie, Fresi ha scritto lo spettacolo “Brava, suoni come un uomo”. Cristiana è nata a Roma il 21 Giugno 1971. Ha iniziato a studiare il pianoforte all’età di 10 anni e a 17 anni ha iniziato a studiare sassofono alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma. All’età di 22 anni ha iniziato a lavorare a teatro come cantante, sassofonista, attrice e ballerina; mentre al cinema ha partecipato come attrice e cantante al film “La prima volta”. Nel 1998 ha iniziato a lavorare nelle orchestre televisive come cantante e sassofonista. Cristiana è la sassofonista della trasmissione I fatti vostri, su Rai 2.

LEGGI ANCHE:

Celso Valli, chi è il produttore/ I dischi con Mina e Vasco. La moglie Anna DallaALBERTO BERTOLI, FIGLIO DI PIERANGELO BERTOLI/ "Mio padre non accettava compromessi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA