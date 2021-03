Cristiano Ardenzi, figlio Ornella Vanoni/ “Una mamma come me? Per lui è complicato”

Si chiama Cristiano Ardenzi ed il figlio che Ornella Vanoni ha avuto dal matrimonio con Lucio Ardenzi, impresario teatrale e talent scout. I due si sono sposati nel 1960 e due anni dopo è nato Cristiano, che lei ha tuttavia sempre tenuto lontano dai riflettori. D’altronde è stata proprio la celebre cantate, in un’intervista di tempo fa, a confessare come per lui avere una mamma cantante e famosa non fosse stato semplice nel corso della sua vita: “Per tutti i figli delle donne di successo è un po’ complicato”, ha infatti sottolineato. Cristiano le ha regalato una grande gioia proprio negli ultimi anni: dei nipoti. Ornella si è infatti definita “la nonna più straordinaria del mondo”. A vegliare sulla Vanoni, così come sul suo rapporto con i nipotini, c’è d’altronde sempre Cristiano che, ancora oggi, preferisce comunque tenersi lontano dal gossip e dai riflettori, tanto che è difficile pensare ad una volta che è apparso in Tv insieme alla sua mamma. Il loro è comunque un rapporto molto forte, fatto di grande amore e presenza.

