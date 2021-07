Cristiano Caccamo, infortunio alla mano?/ Video con la fasciatura, lui “Tyson chi?”

Bello, talentuoso, simpatico, Cristiano Caccamo è sicuramente tra gli attori italiani più apprezzati degli ultimi anni. Molto attivo anche sui social e grande amico della collega Diana Del Bufalo, Cristiano conta un milione di follower, con i quali condivide momenti della sua quotidianità ma anche le sue passioni. Proprio nelle ultime ore, l’attore ha però postato su Instagram una storia che ha allarmato qualche fan. In questa, Cristiano si fa fasciare in modo molto stretto la mano sinistra, facendo intendere di essersi fatto male. “Tyson chi?” è poi la breve frase che accompagna le immagini condivise dall’attore che, tuttavia, non specifica cosa sia accaduto e, dunque, se si tratti realmente di un incidente. Ecco perché le ipotesi non sono mancate.

Cristiano Caccamo, cos’è accaduto alla mano?

Infortunio alla mano per Cristiano Caccamo? Non è chiaro se l’attore si sia realmente fatto male, anche perché non sono arrivati chiarimenti da lui che è invece solito condividere con i fan episodi importanti. C’è però da sottolineare che, in una story successiva a quella della fasciatura, questa non appare chiaramente. Insomma, solo l’attore potrà chiarire se quella sia una fasciatura dovuta ad un infortunio o, magari, nata per una qualche scena. Va inoltre detto che la preoccupazione di qualche fan nasce dal fatto che, poco prima di quella storia, Caccamo si è mostrato impegnatissimo ai fornelli (sua grande passione), intento a maneggiare una pentola piuttosto pesante e ampia.

