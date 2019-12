Cristiano De André/ Alba Parietti: “Come fratelli…Litigare e tornare a sorridere”

View this post on Instagram

L’amicizia e l’affetto sono meglio della passione perché se sono puri non hanno fine. Eravamo due ragazzini ventenni ed eravamo appena arrivati a Milano . Tu da Genova io da Torino. Sono passati quasi 40 anni l’amicizia ha preso forme diverse ma è tornata più profonda e solida che mai . Siamo come fratelli e ci conosciamo come le nostre tasche . Piene di pietre contraddizioni e nonostante tutto ancora sogni . E bisogna volersi bene davvero per sopportarsi , essere amici per 40 anni . Litigare buttandosi verita in faccia e tornare a sorridersi . Buon compleanno @cristianodeandre_official c . L’amicizia è accertarsi nel bene e nel male . È conoscere i limiti , i difetti peggiori criticarli , accettasi ma difendersi davanti al mondo . Condividere pensieri successi e infelicita . Un amico è per sempre . Come un diamante ( grezzo) ma un diamante . . Che tu sia felice vecchio ( oramai in tutti i sensi 😊😂😂😂😂) caro amico mio !!!!! #auguri @cristianodeandre_official