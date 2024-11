Il rapporto genitori-figli non è così semplice di come si pensa; le circostanze di vita spesso, a prescindere dal legame di sangue, possono comportare dei conflitti che difficilmente nel tempo si esauriscono. Lo dimostra la storia di Francesca De Andrè, nonchè nipote di Fabrizio De Andrè ma soprattutto figlia di Cristiano De Andrè. La figlia del cantante non vanta un rapporto particolarmente idilliaco con il papà, una situazione derivante anche dall’infanzia difficile vissuta da Francesca De Andrè dopo la separazione dei genitori.

Francesca De André: “Mio padre Cristiano? Ha riso della mia malattia”/ “Fatico a chiamarlo papà…”

Un focus sul rapporto tra Francesca De Andrè e il papà Cristiano De Andrè lo abbiamo avuto già diversi anni fa quando, la figlia del cantante, partecipò al Grande Fratello. In quell’occasione l’ex concorrente accennò ad alcuni aneddoti per rendere nota la natura conflittuale del rapporto con il papà che, dal canto suo, cercò in qualche modo di ricongiungersi alla figlia per ripristinare un rapporto affettivo. A distanza di tempo, nonostante alcuni tentativi di riappacificazione, il rapporto tra Francesca De Andrè e il papà Cristiano De Andrè sembra ancora lontano dalla pace totale.

Chi è Francesca De Andrè: malattia, perchè non può avere figli e carriera/ “Ero pronta a fare la chemio…”

Francesca De Andrè ‘chiude’ con il papà Cristiano De Andrè: “Ho deciso che…”

“Attualmente non abbiamo un rapporto; è sempre un partire da capo e, per cercare di proteggermi, torno a chiudermi”, queste le recenti parole di Francesca De Andrè in un’intervista rilasciata a Verissimo dove appunto parlava del rapporto con il papà Cristiano De Andrè. Le sue considerazioni sottolineano appunto i tentativi per rasserenare il rapporto che però, a suo dire, non avrebbero ancora portato ad punto di incontro definitivo.

Sempre nello studio di Silvia Toffanin, Francesca De Andrè si è espressa in maniera piuttosto perentoria a proposito del rapporto con il papà Cristian De Andrè: “Lo considero una persona deleteria ed ho deciso di eliminarlo completamente della mia vita perchè mi ha fatto solo del male”. Oggi la figlia del cantante sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e chissà che non racconti eventuali novità proprio sul rapporto con il genitore.

Francesca De André: "Ho deciso di eliminare papà dalla mia vita"/ "Mamma non mi ha mai compresa"