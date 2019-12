Cristiano De André, foto con bacio alla figlia Alice/ “Daddy’s girl”: web scatenato!

Che il rapporto tra Cristiano De André e la figlia Alice sia ottimo è cosa palese, e non solo per le foto e i momenti che la ragazza posta su Instagram assieme a suo padre. Quello che infatti traspare da questi scatti è un padre ben diverso da quello che Francesca De André ha invece spesso descritto e contro il quale si è spesso scagliata. “Daddy’s girl” scrive Alice sul suo profilo Instagram, postando la foto che la vede tra le braccia del suo papà che le stampa sulla guancia un forte bacio. Una foto che scatena i commenti del web, estasiato da questa immagine. Alice è la più piccola delle sorelle De André (Francesca e Fabrizia) ed è nata dall’unione di Cristiano e Sabrina La Rosa. Il rapporto con suo padre è fortissimo ma lo è anche quello con Fabrizia e con il suo nipotino. Lo testimoniano le tante foto che la ragazza posta su Instagram insieme a loro in momenti di quotidianità e di gioia.

Alice De André e il rapporto con le sorelle Francesca e Fabrizia

Nonostante Francesca De André non appaia altrettanto spesso negli scatti della sorellina Alice, quest’ultima ha già manifestato il desiderio di essere coinvolta nella sua vita. Come dimenticare quando, nel corso della partecipazione di Francesca al Grande Fratello 15, Alice disse la sua, difendendo la sorella da quanto stava accadendo per colpa del presunto tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini. Le sue parole infatti furono: “Speravo di riuscire a prendere le distanze e non venire coinvolta emotivamente ma ho sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori. – così aggiunse – Da sorella provo un immenso dolore nel vedere Francesca così sofferente e persa, e nel sapere che si trovi in questo inferno. Le mando tutto il mio amore e spero che quando uscirà capirà chi veramente tiene a lei.”





