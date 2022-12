Cristiano Di Luzio, chi è il fidanzato di Rita Rusic/ La polemica per la differenza d’età, la reazione

Cristiano Di Luzio chi è: biografia e carriera

Cristiano di Luzio nasce nel 1990 ad Anzio, in provincia di Roma, e intraprende la carriera nella moda da giovanissimo. Modello e indossatore, ha sfilato nel 2019 in intimo per il programma Ciao Darwin nella puntata Umani contro mutanti. Nel frattempo, coltiva anche la sua grande passione per lo sport e diviene imprenditore in questo settore.

Sempre molto attivo in palestra, Cristiano di Luzio partecipa a Pechino Express 2022 insieme alla sua fidanzata Rita Rusic che formano la coppia “I Fidanzatini”. Il loro percorso all’interno del programma condotto da Costantino Della Gherardesca, è altalenante e non si afferma mai alle prime posizioni. Il modello è molto riservato sulla sua vita, tanto che non si conosce il suo profilo sui social.

Cristiano di Luzio vita privata: la storia con Rita Rusic

Cristiano di Luzio è diventato noto su piccolo schermo, grazie alla relazione con Rita Rusic ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. La loro storia è uscita allo scoperto nel 2021, riempiendo le cronache rosa e i titoli dei giornali. Cristiano e Rita si sono conosciuti e innamorati nel 2020 e adesso convivono a Roma.

La coppia è stata spesso criticata per la differenza d’età, ben 30 anni, ma riguardo questo, a Oggi è un altro giorno. l’ex gieffina ha dichiarato: “Lui ha la metà dei miei anni (ride, ndr). Lui dimostra un po’ di più, io un po’ di meno. Ma uno non può guardare l’età. I sentimenti nascono se stai bene e se ti vuoi bene. Lui è un ragazzo molto semplice, molto tranquillo. Come si è dichiarato? Mi ha dato un bacio e non ha detto niente”. Cristiano di Luzio sui pregiudizi della gente aggiunge: “Il giudizio c’è sempre, però che timore devo avere? Ho sempre ascoltato gli altri, ma ho sempre deciso di testa mia”. L’ex moglie di Cecchi Gori svela come si sono conosciuti: “Le cose sono nate molto naturalmente. Da cosa nasce cose e ci siamo ritrovati insieme. Lui ha le sue passioni, ha sempre voglia di imparare, sa ascoltare. Lui è un piccolo sole: mi dà sempre luce, mi dà felicità”.

