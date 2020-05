Cristiano Godano, Marlene Kuntz/ “Sorpreso” dal lockdown: a casa della compagna a Roma ma…

Pubblicità

Cristiano Godano, leader storico della rock band italiana Marlene Kuntz, sarà presente tra gli artisti che si esibiranno ‘a distanza’ nel trentennale del concerto del Primo Maggio. Un appuntamento insolito a causa della pandemia che vedrà comunque presentarsi puntuali uno tra quelli che vengono considerato tra i padri nobili del rock italiano, che tante volte nella sua carriera ha calcato il palco di piazza San Giovanni a Roma proprio con i Marlene Kuntz. E proprio nella Capitale Godano è stato ‘sorpreso’ dal lockdown: si trovava infatti in casa della compagna a Roma da alcuni giorni quando è stato stabilito il divieto di spostamento tra regioni, e così il leader dei Marlene Kuntz ha deciso di restare con la fidanzata e di passare la quarantena in casa sì, ma non la sua.

Cristiano Godano, Marlene Kuntz: ecco la sua quarantena

Cristiano Godano ha raccontato la sua quarantena a a ‘Rolling Stone’: in realtà sperava di ritagliarsi dei momenti per riflettere ed essere creativo, ma il rocker ha sottolineato come la lontananza ha costretto tutti a fare i conti con modelli organizzativi diversi con i quali scandire la propria giornata. Essendo tutti lontani, anche tra collaboratori sul lavoro, il giorno passa tra una riunione online, una serie di videochiamate e messaggi Whatsapp che tolgono più tempo di quanto si possa immaginare: il che porta a passare una giornata in cui si pianifica molto ma si conclude poco, secondo l’esperienza di Godano che spera sempre di trovare maggiori spazi per se stesso il giorno dopo, finendo però per essere sistematicamente smentito. La difficoltà di mantenere i contatti quotidiani in quarantena, secondo Godano, è stata una delle caratteristiche probabilmente più sottovalutate da tutti durante questo lockdown.

Molto tempo per film e musica

Nella quarantena di Cristiano Godano c’è comunque tempo, come raccontato nell’intervista a ‘Rolling Stone’, per molti film e molta musica. Almeno una pellicola al giorno, tra le più apprezzate ‘I due papi’ e il film premio Oscar ‘Green Book’ con Viggo Mortensen, più tanti dischi che potranno essere da ispirazione per nuove produzioni. Su Instagram Cristiano Godano ha anche pubblicato una poesia che potrebbe sicuramente diventare un nuovo pezzo, se musicato adeguatamente: ‘Torneremo a soppesare il tempo, o quel che almeno percepiamo noi?’. Per alcune novità discografiche servirà del tempo, sicuramente sarà importante capire quando si potrà tornare, ma ora ci sarà spazio per un esibizione che, seppur videoregistrata, porterà la graffiante voce di Cristiano Godano ai fans in un nuovo Primo Maggio da vivere insieme.



