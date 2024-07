Cristiano Malgioglio, annuncio inaspettato: pronto al ritiro/ “Ecco perché lascio il lavoro”

Cristiano Malgioglio annuncia il ritiro dalle scene: “Tra due anni lascio”

In maniera del tutto inaspettata e inattesa: Cristiano Malgioglio ha annunciato il ritiro dalle scene. A raccogliere le ultime spiazzanti dichiarazioni del paroliere siciliano è il sito di Biccy. Nello specifico, infatti, Malgioglio in queste settimane sta girando l’Italia con una serie di serate in cui canta le sue hit e di recente ad uno di questi eventi ha fatto il suo annuncio: “Avevo anche pensato di smettere, di ritirarmi l’anno prossimo. Poi vengo qui e mi acclamate così tanto, come fossi Lady Gaga. Ma io come faccio? Vi amo! Allora mi sa che andrò ancora un po’ avanti”.

Tuttavia se da un lato questa dichiarazione potrebbe sembrare una battuta dall’altro lato è anche vero che ultimamente spesso in un numerose interviste il cantante e personaggio televisivo non ha fatto mistero della sua volontà di lasciare il lavoro. Di recente durante una chiacchierata con Il Mattino ha ammesso: “Tra due anni io lascerò questo lavoro. È la prima volta che lo dico pubblicamente ma è così.” Cristiano Malgioglio, nonostante l’energia e la simpatia, non è più un ragazzino. In quest’ultimi anni ha ottenuto uno straordinario successo dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip e da allora non si è più fermato. È stato opinionista nel reality condotto da Alfonso Signorini, e da due edizioni è giudice sia nel talent show di Rai 1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti che ad Amici di Maria De Filippi (dove ha elogiato un’allieva proponendole una canzone per Sanremo). Adesso ha annunciato il ritiro ma sarà davvero così?

Cristiano Malgioglio spiazza: “Ecco perché ho deciso di ritirarmi dalle scene”

E non è tutto, perché non solo Cristiano Malgioglio ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dalle scene ma ha rivelato anche quali sono i motivi che lo hanno spinto a prendere tale decisione. “Ho bisogno di pensare alla mia vita perché ho dedicato tanto alla musica e sono molto contento per tutto l’affetto che il pubblico mi ha sempre dato. Non smetterò mai di essere grato per tutto l’amore del pubblico. Tutto questo affetto è importante ogni sera quando esco per cantare. Penso che mai nessuno della mia generazione possa vantare il successo che ho io con i ragazzini ma anche con le mamme e questo perché avendo la fortuna di lavorare con Carlo Conti, le famiglie unite si divertono e mi seguono.” ha dichiarato Malgioglio sempre durante l’intervista a Il Mattino.











