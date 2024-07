Martina di Amici in gara a Sanremo 2025? Cristiano Malgioglio risponde all’appello/ “Ho una canzone pazzesca”

Festival di Sanremo 2025: Martina Giovannini di Amici 2024 in gara? L’appello a Cristiano Malgioglio

Non ci sono dubbi che nell’ultima edizione di Amici 2024 l’unica vera ‘voce più bella e potente’ tra i cantanti è stata quella di Martina Giovannini. Tutte le critiche rivolte, infatti, partivano dal presupposto ‘Martina ha una bella voca ma…’ e stregato dalla sua voce è rimasto anche uno dei tre giudici del talent di Maria De Filippi, Cristiano Malgioglio. Il paroliere siciliano, infatti, ha proposto alla giovane di assegnarle una sua canzone da portare su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia: il Festival di Sanremo 2025.

Chi sono Sebastiano e Carla, genitori di Cristiano Malgioglio/ Il cantante: “Loro sono i miei angeli…”

Dunque Martina Giovannini dopo Amici 2024 sarà in gara al Festival di Sanremo 2025? Questa domanda le è stata posta durante un’intervista con il magazine Libero. Nel dettaglio alla giovane cantante è stato chiesto: “Cristiano Malgioglio, che ti ha sempre fatto tanti complementi, in una puntata aveva lanciato l’idea di scrivere qualcosa per te, è un progetto che si realizzerà?” La cantante, però, ha frenato: “Non lo so vedremo. Al momento ancora non ne ho saputo niente, però sarebbe veramente una cosa bellissima se si realizzasse.”

Chi è Onur, nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio/ "Sposarmi? No, sarebbe solo per lasciargli la pensione"

Martina di Amici 23 a Sanremo 2025? Cristiano Malgioglio rilancia: “Ho una canzone pazzesca”

Letta l’intervista Cristiano Malgiglio ha voluto rispondere a Martina di Amici 2024 strappandole una promessa: “Promesso…la canzone è pazzesca e con la tua voce sarà ancora più pazzesca. Dopo l’estate contatterò la tua casa discografica” Insomma una canzone è già pronta in cantiere ed a breve contatterà la sua casa discografica. Per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2025, poi, subito dopo ha aggiunto: “Sanremo? Sarebbe ottimo. Si aspetta e si spera. Buona estate.”

Cristiano Malgioglio e la gaffe con il Dalai Lama: "Mi disse 'emani una luce ma...'/ Retroscena sull'incontro

In attesa di Sanremo, Martina Giovannini finito Amici 2024 e tornata a casa si è messa subito al lavoro e in queste ore è uscito il suo primo EP, “Al Centro del Panorama”, un lavoro in cui mette tutta la sua anima soul ma mixata a un approccio pop e davanti a sé ha una intensa estate di live.













© RIPRODUZIONE RISERVATA