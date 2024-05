Finalisti Eurovision 2024: chi sono?/ Favorito Baby Lasagna della Croazia, occhio anche a Ucraina: pronostico

Finalisti Eurovision 2024: questa sera si decidono i primi dieci: super favorita la Croazia

Finalmente ci siamo, questa sera martedì 7 maggio 2024 parte l’Eurovision Song Contest 2024, con la prima semifinale trasmessa da Rai2 a partire dalle 21.00 circa con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Durante la puntata di questa sera si esibiranno i 15 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi d’Europa con l’obbiettivo di aggiudicarsi un posto per il Gran Finale, che andrà in onda sabato 11 maggio, e contendersi la vittoria con i ‘Big Five’ Italia che gareggia con Angelina Mango e La Noia, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e, quest’anno, Svezia e con le altre finaliste della prossima semifinale. Ed in attesa di sapere con certezza dopo lo show chi sono i primi finalisti dell’Eurovision Song Contest 2024, vediamo chi sono i favoriti secondo i sondaggi ed i pronostici.

Tra poche ore a Malmo, in Svezia, andrà in onda la prima semifinale dell’Eurovision 2024, chi saranno i dieci finalisti tra le Nazioni in gara? A contendersi la vittoria ci sono gli artisti che rappresentano Cipro, Serbia, Lituania, Irlanda, Polonia, Ucraina, Croazia, Islanda, Slovenia, Finlandia, Moldavia, Azerbaigian, Australia, Portogallo e Lussemburgo. Tuttavia secondo il pronostico dei bookmakers che tra i finalisti dell’ESC 2024 ci sarà la Croazia grazie al suo rappresentante Baby Lasagna e la sua travolgente Rim Tim Tagi Dim . Il giovane cantautore il cui nome all’anagrafe è Marko Purišić porta un brano interamente in lingua croata ma nonostante la barriera linguista ha già ottenuto apprezzamenti di critica e pubblico.

Finalisti Eurovision Song Contest 2024: super favorito Baby Lasagna della Croazia ma anche l’Ucraina e Slovenia

Chi sono i finalisti Eurovision 2024? Non dovrebbero esserce dubbi sul fatto che la Croazia con Baby Lasagna raggiunga la finale. Il brano, inoltre, è tra i super favoriti anche alla vittoria. Secondo gli scommettitori buone chance di passare il turno ha anche l’Ucraina con Alyona Alyona & Jerry Heil “Teresa & Maria”. Secondo i pronostici ottime possibilità di accedere al gran finale hanno anche la Slovenia con Raiven “Veronika” e l’Islanda con Hera Björk “Scared of Heights”. Per sapere con esattezza chi saranno i dieci artisti e le rispettive dieci Nazioni finaliste tra Cipro, Serbia, Lituania, Irlanda, Polonia, Ucraina, Croazia, Islanda, Slovenia, Finlandia, Moldavia, Azerbaigian, Australia, Portogallo e Lussemburgo non resta che seguire la semifinale di questa sera.











