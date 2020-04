Cristiano Malgioglio “Compleanno di dolore”/ “Non festeggerò, mi si rompe il cuore..”

Pubblicità

Non è il compleanno che avrebbe sperato Cristiano Malgioglio. Il cantante, parolieri e grande amico di Barbara D’Urso è intervenuto oggi a Pomeriggio 5 proprio per parlare di questa giornata particolare. Oggi compie infatti 75 anni e riceve gli auguri di Barbara e del pubblico di Canale 5, tuttavia si dice molto triste. “Oggi è un compleanno per me molto triste. Festeggiare? Niente, non ho mangiato neanche”, esordisce in diretta. Ammette però di aver ricevuto tantissimi auguri: “Non mi aspettavo questa gente che mi chiama da tutte le parti. Il telefono è stato un fuoco.” ammette. E non mancano i complimenti all’amica: “Tanto è vero Barbara, ti giuro, che questa è l’unica trasmissione alla quale ho risposto e ti devo dire che stai facendo un lavoro veramente straordinario.”

Cristiano Malgioglio “Mi si rompe il cuore”, Barbara D’Urso “Non devi deprimerti”

Cristiano Malgioglio ammette di apprezzare molto il lavoro svolto da Barbara D’Urso in tv e lo sottolinea ancora in diretta a Pomeriggio 5: “Devo dirti che sei veramente un’eroina e te lo dico con tutto il cuore, non perché siamo amici.” Poi torna a parlare del compleanno e, sottotono, dichiara: “Io oggi non festeggio, lo faccio anche per rispetto per tutto quello che sta succedendo. Mi si rompe il cuore. Questo mio compleanno è particolare, è un compleanno di dolore per quello che succede”. Ma è proprio la D’Urso a rincuorarlo: “Pur pensando alle persone che stanno male, non bisogna buttarsi giù, non bisogna deprimersi. Tua sai bene che è difficile anche per me che non vedo da 2 mesi i miei figli, ma non bisogna abbattersi!”, conclude la conduttrice.



