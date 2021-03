Cristiano Malgioglio “Ho scritto un brano per Dayane Mello”/ “Bellezza da Bond girl”

Possiamo dire senza dubbio che questa partecipazione, quasi lampo, al Grande Fratello vip 2020 di Cristiano Malgioglio gli abbia regalato grande energia ma, soprattutto, un’immensa spinta in creatività. Nei mesi scorsi ha prima annunciato di aver pensato ad un brano da comporre e dedicare all’amore struggente tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi e adesso, a poche ore dalla finale, viene fuori la possibilità che a quel brano se ne sommi un altro interamente dedicato proprio a Dayane Mello. La bella brasiliana che ha fatto impazzire i vipponi dentro la casa potrebbe essere stata musa ispiratrice di Cristiano Malgioglio che adesso non vede l’ora di abbracciarla magari accogliendola proprio con questo brano nuovo di zecca dedicato alla sua “bellezza disarmante”.

Cristiano Malgioglio “Ho scritto un brano per Dayane Mello”

Secondo quanto rivelato dal giornalista Francesco Fredella dalle pagine di liberoquotidiano.it, sembra proprio che per Dayane Mello sia in arrivo una proposta indecente quanto importante. In particolare, il giornalista e speaker radiofonico di RTL 102.5, scrive: “Per il nuovo brano – che ha tutto il sapore del successo – Cristiano proporrà alla Mello, appena sarà finito il reality, di partecipare a questo disco. Nella casa Dayane avrebbe già esternato la voglia di lavorare con Malgioglio”. E poi un’altra rivelazione bomba che sicuramente farà impazzire i fan dell’opinionista e paroliere: “Ci giunge voce che per il suo prossimo lavoro musicale ha preparato un brano che farà impazzire tutti. Il titolo, da rumors, sarà Y lo latino: una canzone-omaggio all’America latina, dove le canzoni della Malgy sono famosissime”.



