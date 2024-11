Cristiano Malgioglio in lacrime a Verissimo: “Dolore immenso, era la mia bussola”

Cristiano Malgioglio è il primo degli ospiti in studio quest’oggi a Verissimo su Canale Cinque, il paroliere siciliano ha colto l’occasione per commentare il dramma vissuto nelle ultime settimane, la scomparsa della sorella. “Mi ha lasciato qualche settimana fa mia sorella e per me è un dolore immenso, non volevo piangere, volevo evitare di venire qui ma mia sorella non me l’avrebbe permesso, lei amava questo programma e lo faccio per lei, ho bisogno di svagarmi adesso, lei era la bussola della mia vita. Avrebbe compiuto 90 anni, adesso non voglio soffrire, durante la mia giornata non la penso perché so che è sempre qui con me” il toccante ricordo nel salotto di Canale Cinque.

Riguardo alle tante canzoni scritte in carriera, Cristiano Malgioglio ha rivelato: “Ho dedicato alcune canzoni ai miei fidanzati, i miei brani nascono in due minuti, se la notte mi viene in mente una frase mi alzo e la scrivo”. Il cantante ha poi ricevuto uno speciale messaggio da parte dell’amica e collega Rita Pavone: “Ci siamo persi di vista per molti anni, ma il suo modo di essere mi diverte molto, è sincero”. Rita Pavone ha poi colto l’occasione per esprimere il suo cordoglio al paroliere, dopo la morte della sorella, un dramma che conosce bene visto che anche lei ha perso il fratello solo tre mesi fa.

Cristiano Malgioglio ricorda il rapporto con Rita Pavone a Verissimo

Cristiano Malgioglio ha poi ricordato di essere stato una grande fan di Rita Pavone: “Una volta dovevo andare a comprare la carne, invece andai ad aspettare Rita Pavone, ho registrato delle cose con lei e tremavo, mi metteva molto in soggezione, è tanto speciale per me” le parole dell’artista negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin.

Io sono come un camaleonte, mi piace cambiare e questo pubblico giovanissimo che ho trovato devo ringraziarlo, non so cosa vedono in me, devo molto a Maria De Filippi. Nella vita si sono innamorati tantissimi uomini di me, anche se io ho sempre avuto paura delle relazioni

