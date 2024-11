Cristiano Malgioglio si pone sempre con grande leggerezza ed ironia al suo pubblico, ma spesso dietro quel suo fare da istrione si nascondono traumi e ricordi dolorosi del suo passato. Come quello della malattia, scoperta alcuni anni fa per caso spalmandosi la crema sulle gambe. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, il celebre cantante e personaggio televisivo, aveva raccontato di aver scoperto tempestivamente un tumore maligno: “Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo. Dovevo farmi il tatuaggio di Jennifer Lopez lì all’inizio, poi per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto”, il racconto choc di Cristiano.

Malgioglio, quindi, si fece controllare dai medici e fece l’amara scoperta, con un’operazione urgente che a quanto pare è stata fondamentale perché gli ha salvato la vita. “Altrimenti avrei avuto soli cinque mesi”, racconta scosso il cantante.

Lo showman siciliano sembra aver messo alle spalle il periodo nero, grazie anche al supporto del pubblico e dei fan che lo hanno riscoperto e amato in questi ultimi anni. Tanti i successi che Cristiano Malgioglio ha sfornato nel corso della sua carriera, intriganti anche le hit sfornate nell’ultimo periodo. Un esempio è il brano Fernando, in pieno stile Malgi, capace di totalizzare oltre settecento mila visualizzazioni su YouTube in pochi mesi.

E ancora, il più fresco Rosa Tormento, una canzone che “ha i sapori della mia amata Cuba”, scrive Cristiano sui social. Il cantante si gode il ritorno in scena mentre in tv continua a riscuotere consensi tra ospitate e partecipazioni in veste di giurato a Tale e quale show, di cui ormai è diventato una colonna portante.