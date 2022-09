Cristiano Malgioglio, stoccata ad Alba Parietti/ “Peggiore di sempre a Tale e Quale”

Cristiano Malgioglio: “Alba Parietti è la concorrente peggiore di sempre a Tale e Quale”, caos in diretta

Cristiano Malgioglio apre con il botto la prima puntata di Tale e Quale Show 2022. Il giurato siciliano si presenta in cattedra con una foto di Alba Parietti, con il chiaro intento di provocare l’ex concorrente. Come? Dicendo quello che pensa: “Io credo che Alba Parietti sia stata la concorrente peggiore di sempre vista a Tale e Quale Show 2022″, le parole di Malgioglio in apertura. Carlo Conti rimane a bocca aperta, preso subito in contropiede dall’inventiva di Cristiano che non le manda a dire ad Alba Parietti. Memorabili i siparietti e le liti della scorsa stagione con la showgirl.

Cristiano Malgioglio/ "Mussolini più brava a cantare che a fare politica? Dico che.."

Cristiano Malgioglio provoca Alba Parietti a Tale e Quale Show: la showgirl replicherà?

Quest’anno Alba Parietti non c’è, ma non possiamo escludere a priori che possa tornare, magari per un chiarimento con Cristiano. Malgioglio intanto ha messo le mani avanti, dicendo di ritenerla la peggiore concorrente di sempre. Troverà qualche altro elemento della nuova edizione a cui attribuire il triste primato? Per il momento Alba Parietti resta in cima ai pensieri di Cristiano, che la provoca e la punzecchia. Anche se lei, per ora, non c’è…

