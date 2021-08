Cristiano Malgioglio/ “Tutti me miran” un inno alla libertà (Rtl 102.5 Power Hits)

Questa sera, martedì 31 agosto, in occasione di “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021” all’Arena di Verona sarà decretato il tormentone musicale dell’estate 2021. Sul palco ci sarà anche Cristiano Malgioglio con la sua “Tutti me miran”. Dopo i successi “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Danzando”, “Dolceamaro” e “Notte perfetta”, Malgioglio è tornato con una rivisitazione di “Todos me miran” di Gloria Trevi. Nel video del tormentone estivo appare Michael Terlizzi, ex concorrente del Grande Fratello 16 e figlio del pugile Franco Terlizzi. “Questo è un brano per esprimere il profondo desiderio di libertà innato in ognuno di noi, un dono immenso. Che possa durare in eterno, anzi che possa continuare a volare libero”, ha detto Malgioglio spiegando il senso del suo ultimo brano, come riporta ComingSoon.

Malgioglio: “In Spagna ricordano Raffaella Carrà e in Italia zero”/ "La omaggerò io"

Cristina Malgioglio: da autore di canzoni “senza tempo” a

Cristiano Malgioglio è nato a Ramacca nel 1945. Dopo essersi diplomato alla ragioneria, ha lasciato la Sicilia e si è trasferito a Genova dove abitava la sorella. In Liguria ha conosciuto molti personaggi noti: Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Luigi Tenco. Grazie a De Andrè è riuscito a entrare in una casa discografica di Milano. È stato Malgioglio a far incontrare Faber e Dori Ghezzi, la prima a interpretare le canzoni del paroliere siciliano. Malgioglio ha scritto testi per Mina, Orietta Berti, Raffaella Carrà, Rita Pavone, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Loretta Goggi e tanti altri. Tra i suoi brani più celebre “Gelato al cioccolato”, interpretato da Pupo. Lo scorso aprile, ospite di Mara Venier a “Domenica in”, Malgiolgio ha parlato di come è cambiata la sua vita dopo la scoperta del melanoma: “Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza su queste cose“. Oggi il paroliere, 75 anni, è felicemente fidanzato con un ragazzo più giovane che vive in Turchia.

LEGGI ANCHE:

Cristiano Malgioglio in un nuovo programma di cucina?/ "Contattato da Paris Hilton"Malgioglio aggredito da un'oca: "Una iena sarebbe stata più docile"/ "Col cavolo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA