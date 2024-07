C’è un nuovo fidanzato nella vita di Cristiano Malgioglio: si tratta di Furkan, il compagno a cui legato da circa un anno e con cui vive una storia d’amore a distanza. Nel 2023, infatti, il cuore del paroliere è tornato a battere per un misterioso fidanzato turco di 38 anni. Ma chi è Furkan, il fidanzato di Cristiano Malgioglio? Stando alle pochissime informazioni trapelate, il compagno di Malgioglio ha 38 anni ed è nato in Turchia ed è il cugino di un ex compagno dell’artista. Furkan lavora in società con suo fratello e gestisce una palestra a Istanbul. La relazione tra i due prosegue a gonfie vele con Malgioglio che ha rivelato a Silvia Toffanin di essere pronto a conoscere anche la suocera che vive in Grecia.

Nonostante la relazione sia a distanza, Cristiano e il suo Furkan sono più innamorati che mai visto che l’ex concorrente del Grande Fratello non è nuovo a storie di questo tipo. “Le mie relazioni sono sempre state a distanza” – ha raccontato proprio il paroliere.

Cristiano Malgioglio e l’amore libero per il fidanzato Furkan

Cristiano Malgioglio e il fidanzato Furkan vivono un amore libero senza etichetta e pregiudizi. Proprio il giudice di Tale e Quale Show, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha confessato: “a me piace tradire, fedele proprio mai! Se io avessi potuto avere 10 mariti, li avrei presi tutti quanti contemporaneamente… È bellissimo tradire!”. Una passione, quella per i tradimenti, che il personaggio televisivo ha ammesso senza troppi giri di parole.

Ma come si sono conosciuti Malgioglio e l’attuale compagno? Tutto è nato per uno strano scherzo del destino nella piazza Taksim ad Istanbul: “eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”.