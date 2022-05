Cristiano Pogany, chi era il marito di Pamela Villoresi/ Ha combattuto a lungo…

Pamela Villoresi e il matrimonio con Cristiano Pogany

Cristiano Pogany è stato il marito dell’attrice Pamela Villoresi. Ha lavorato n molti film e serie televisive, tra cui ‘La frontiera’, di Franco Giraldi, ‘Palla di neve’, di Maurizio Nichetti, ‘Caino e Caino’ e ‘Zitti e mosca’, di Alessandro Benvenuti, ‘Gente per bene’ e ‘La riffa’, di Francesco Laudadio. Nel 1989 Pogany riceve la nomination al Premio ‘Arriflex’ per la miniserie inglese ‘Noble House’. Sposato con l’attrice Pamela Villoresi, dalla quale ha tre figli, muore a 51 anni dopo una lunga malattia. L’uomo, qualche anno fa, è venuto a mancare e ora Pamela è vedova. L’uomo ha lavorato come direttore della fotografia in tantissimi film e in moltissime serie tv, produzioni sia italiane che inglesi e statunitensi. Non si sa molto sulla sua vita privata e non si sa dunque se in questo momento ha uno nuova relazione.

Dalla loro unione sono nati Eva e Tommaso, mentre la terza figlia Isabel è stata adottata. Pamela Villoresi in un’intervista al Settimanale oggi aveva parlato della figlia Isabel e della nipote Nina: “Se io muoio, Nina non riceve eredità. Se Valeria( compagna della figlia) impazzisse, la bambina potrebbe sparire dalla nostra vita. Se succede qualcosa alla bambina e Valeria non c’è mia figlia va al Pronto Soccorso e resta fuori”.

Pamela Villoresi e il rifugio all’Argentario: “E’ stata colpa di…”

Pamela Villoresi ha iniziato a studiare teatro al ‘Metastasio’ della sua città a 13 anni, debuttando a teatro l’anno successivo. A soli 17 anni gira il Marco Visconti che la rende famosa al grande pubblica, approdando al Piccolo Teatro di Milano a 18 anni. Specializzata nell’interpretazione della poesia, ha commissionato numerosi testi drammaturgici oltre ad aver diretto 28 spettacoli. Ha inoltre girato otto sceneggiati televisivi e ha condotto la trasmissione Milleunadonna. Pamela Villoresi è stata inoltre membro del consiglio di amministrazione dell’Accademia d’Arta Drammatica Silvio d’Amico, del Met Teatro Stabile della Toscana e del Teatro Argentina Stabile di Roma. Per il quinquennio 2019-2023 è stata nominata direttrice del Teatro Stabile Biondo di Palermo.

Pamela Villoresi si rifugia spesso all’Argentario, un luogo a cui il marito era particolarmente legato: “La colpa” è di mio marito Cristiano. Come molti romani è sempre stato attratto da quella specie di isola che è l’Argentario, che frequentava fin da piccolo. Io invece, appartenevo a quella parte di Toscana che non “scendeva” fino in Maremma, al massimo arrivava a Castiglione della Pescaia. Conobbi Cristiano giovanissima, a Istanbul, e decidemmo all’impronta di sposarci, di avere un figlio e di avere una casa nostra a contatto con la natura. Io pensavo più alla campagna, lui insistette: l’Argentario! Mi ricordo che nel nostro giro di perlustrazione del promontorio incontrammo un vecchietto a bordo di un’Ape Piaggio che ci chiese cosa cercavamo. Era sordo come una campana; inteso finalmente che cercavamo una casa, ci accompagnò a vederne una che sapeva in vendita. Insomma… non era quella, ma una accanto che diventò la nostra”.











