Cristiano Ronaldo al Napoli?/ Calciomercato, attenzione a Chelsea e Barcellona

Le chances di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli sembrano diminuire con il passare dei giorni in questa prima parte del calciomercato estivo. Il fuoriclasse portoghese si trova ai ferri corti con il Manchester United, squadra con cui avrebbe un altro anno di contratto da rispettare, a causa della mancata qualificazione alla Champions League ed anche consapevole dell’atteggiamento rinunciatario attuato dai dirigenti, che non hanno appunto completato alcun tipo di acquisto fino a questo momento.

Gli azzurri rimangono attenti alla situazione del trentasettenne che però potrebbe non approdare mai ai piedi del Vesuvio viste le strategie attuate dal patron De Laurentiis negli ultimi anni, ovvero l’idea di voler proseguire il proprio percorso societario puntando su giovani talenti ed a costi contenuti piuttosto che spendere senza freni per nomi altisonanti. Il Napoli appare dunque defilato nella corsa a Ronaldo che piace però ad altri due club.

Calciomercato news, Ronaldo nel mirino di Chelsea e Barcellona

Se la possibilità che l’approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli si verifichi realmente sembra sempre meno concreta, non è però da escludere comunque un clamoroso colpo di calciomercato da parte del Chelsea o del Barcellona. Secondo quanto rivelato da ESPN, i Blues ed i blaugrana starebbero infatti prendendo contatto con l’agente Jorge Mendes per provare a convincere il calciatore che, in questo modo, finirebbe per giocare in una delle rivali dello United stesso o del Real Madrid, altra squadra in cui ha militato. Attenzione infine quindi anche al Bayern Monaco che potrebbe perdere Lewandowski, cercato dai catalani, e meta prediletta dai Red Devils in caso di addio di Ronaldo.

