Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus/ Portogallo: “Asintomatico e in isolamento”

Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus. A lanciare la notizia clamorosa è il quotidiano portoghese A Bola, poi è arrivata la conferma della Federcalcio portoghese. Il fuoriclasse della Juventus, infatti, è risultato affetto dal Covid durante il ritiro con la Nazionale, che domani affronterà la Svezia per la Nations League. Ora Cristiano Ronaldo si trova in isolamento. Le sue condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione, in quanto CR7 risulta asintomatico, ma la Juventus dovrà rinunciare a lui fino a quando non si sarà liberato del virus Sars-CoV-2. Il coronavirus però preoccupa in Portogallo. Nelle ultime ore è stato registrato il numero più alto di decessi dal 20 maggio scorso: ci sono stati 16 morti nelle ultime 24 ore. Un numero che rientra nella tendenza dell’aumento dei casi di contagio registrata nelle ultime settimane nel Paese e anche in Europa. In Portogallo il numero totale dei decessi è salito a 2.110 vittime, i contagi sono a 89.121, 1.208 più di ieri.

CRISTIANO RONALDO VIA DAL RITIRO: POSITIVO AL COVID

Come previsto da protocollo, per Cristiano Ronaldo è scattato subito l’isolamento. A confermare le indiscrezioni dei giornali portoghesi è stata la stessa Federazione, ma si era capito che qualcosa non andava, visto che l’allenamento che era programmato per questa mattina alle ore 11 era stato rinviato al pomeriggio, alle ore 17. La stessa conferenza stampa del commissario tecnico Fernando Santos, invece, era stata spostata alle 19. “Cristiano Ronaldo è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale dopo essere risultato positivo al Covid-19”, recita il comunicato ufficiale. Quindi, niente Svezia per l’attaccante della Juventus. “In seguito al caso di positività di Ronaldo, la parte restante del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli, che hanno avuto tutti un esito negativo”. Quindi, il resto del gruppo del Portogallo è a disposizione dell’allenatore.



