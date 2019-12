Cristina Buccino, Kolarov lascia la moglie Vesna per lei?/ Impazza il gossip ma…

MATRIMONIO FINITO TRA KOLAROV E LA MOGLIE VESNA?

Basta poco per far impazzire il gossip ma siamo sicuri che in alcuni casi addirittura si possa montare un caso senza nemmeno una prova o un piccolo indizio? Potrebbe essere questo il caso che riguarda Cristina Buccino, la showgirl calabrese, e il calciatore Aleksander Kolarov. In questi giorni il gossip ha travolto i due lanciando la possibilità che una loro possibile liason abbia messo in crisi il matrimonio di quest’ultimo con l’amata moglie Vesna dopo dodici anni d’amore. A dare il via al gossip è stato il portale serbo Viraltab che ha svelato alcuni retroscena che riguarderebbero proprio la vita privata del terzino della Roma parlando di un matrimonio lungo ma travagliato in cui lui non ha mai rinunciato a qualche scappatella. In particolare, lo stesso portale rivela un possibile tradimento che la moglie Vesna avrebbe perdonato.

CRISTINA BUCCINO E KOLAROV STANNO INSIEME? LA SMENTITA SUI SOCIAL

Chi segue il gossip sa bene che qualche anno fa Vesna ha perdonato il tradimento di Kolarov con Kristina Mijacevic, dal qualche è nato anche un figlio, e che ultimamente abbia smesso di seguirlo in giro per il mondo tant’è che non si è vista nemmeno in quel di Roma negli ultimi due anni. Questo significa che il loro matrimonio è finito da tempo e che Kolarov ha pensato bene di trovare rifugio in Cristina Buccino? Anche in questo caso si tratterebbe solo di gossip visto che i diretti interessati hanno subito smentito via social. La bella morettina ha scritto su Instagram: “Oggi è uscito un gossip su di me e su questa persona che non conosco, non so come è fatto e non so nulla su di lui“. Subito il messaggio è stato rilanciato anche dal calciatore che nelle storie Instagram ha ribadito: “E’ vergognoso e inaccettabile che ieri sia stata diffusa una notizia totalmente falsa sulla mia vita privata”. Quale sarà la verità quindi?

