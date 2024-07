Cristina Buccino ha rischiato di non camminare più: operata d’urgenza alla schiena/ “Scoppiata un’ernia”

Isola dei famosi, paura per Cristina Buccino: “Operata d’urgenza alla schiena”, cosa le è successo

Cristina Buccino è nota per aver partecipato ad una passata edizione dell’Isola dei famosi e per essere spesso al centro del gossip. Eppure nelle scorse settimane ha rischiato grosso, a raccontare la sua disavventura è lei stessa concedendo un’intervista al settimanale DivaeDonna. Ma cosa le è successo? A inizio anno dopo una seduta di allenamento di kickboxing ha accusato un forte dolore alla schiena. Un dolore che non passava. Non sono bastate nemmeno delle punture di cortisone tre volte al giorno come prescritto dal suo medico a rimetterla in piedi. Ha resistito, lavorando, fino a quando ha detto basta.

Cristina Buccino ha rischiato di perdere l’uso delle gambe e si è reso necessario un intervento d’urgenza. Durante l’intervista al magazine ha spiegato bene cosa le è successo: «Appena rientrata a Roma ho fatto una risonanza e mi hanno diagnosticato un’ernia al disco con delle complicazioni importanti. L’ernia era scoppiata e alcuni frammenti stavano lacerando il nervo sciatico. Per questo oltre alla schiena sentivo un dolore lancinante alla gamba e al piede. Non solo non stavo in piedi, ma in pratica un piede non si piegava come dovrebbe”. E poi ha aggiunto: “Mi hanno detto che se non avessero ripulito bene tutti i frammenti avrei avuto problemi seri di movimento. La convalescenza è stata molto lunga. Sono stata operata il 29 febbraio e sto bene da circa un mese. Ho fatto tanta fisioterapia e pilates, ma soprattutto questa avventura mi ha cambiato dentro”.

Paura per Cristina Buccino ha rischiato di perdere l’uso delle gambe: “Insegnato a dare giusta importanza alle cose”

Adesso è il peggio è passato, Cristina Buccino si è operata a fine febbraio e per fortuna tutto è andato bene. L’operazione è stata complessa e delicata ed è stata necessaria una lunga convalescenza per riprendersi completamente ma adesso guarda al futura con più fiducia e serenità. Durante l’intervista a DivaeDonna ha rivelato che questa brutta disavventura le è stata di insegnamento: “A dare la giusta dimensione a tante cose che prima, invece, avrei dato per scontate” Ed alla soglia dei 40 anni ha anche la voglia di scherzare non solo sulla sua salute ma anche sul tempo che passa: “Forse, mi vedo più bella di quando ero più giovane.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA