Cristina Chiabotto incinta confessa “Ho diabete gestazionale”/ “Importante farsi seguire da professionisti”

Cristina Chiabotto parla del diabete gestazionale: “Nella prima gravidanza non ce l’avevo”

Cristina Chiabotto ha dichiarato di essere incinta alla sua 36esima settimana, sul suo profilo Instagram ha dichiarato di aver scelto il nome della bambina. Inoltre ha dichiarato che sta soffrendo di diabete gestazionale, durante la prima gravidanza non aveva avuto questa patologia. In merito esordisce: “Per me è stata una novità tutta da scoprire, perchè nella prima gravidanza non ce l’avevo”. Il diabete gestazionale è un’alterazione del glucosio, il quale di solito viene diagnosticato durante la gravidanza, solitamente dopo aver partorito questa patologia tende a regredire con il tempo.

Cristina Chiabotto svela: "A luglio nascerà la mia bambina"/ "Nome? C'è una lista..."

La presentatrice ha dichiarato che questa patologia può capitare anche nelle seconde gravidanze, la cosa più importante è quella di farsi seguire da un professionista e soprattutto essere consapevoli di cosa è in realtà. Cristina attualmente è seguita da una ginecologa e una dietista, entrambe sono specializzate in questo tipo di patologia. La showgirl sta passando un momento molto delicato, il diabete gestazionale è una patologia che deve essere seguita con molta attenzione soprattutto nei primi mesi di gravidanza.

Cristina Chiabotto incinta/ "Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in quattro"

Cristina Chiabotto: “Bisogna essere consapevoli”

Cristina Chiabotto ha inoltre parlato del suo primo parto, dichiarando che la sua prima esperienza è stata un parto naturale. Sul suo profilo Instagram annuncia: “Il primo parto è stato naturale con epidurale”, la showgirl non ha mai avuto paura della prima gravidanza, il fatto di aver avuto una seconda poco dopo la prima la rende più pronta a questo bellissimo evento. Cristina ha parlato anche dei sintomi sulla sua seconda gravidanza, dichiarando che sono stati molto simili a quelli della prima. Infatti nella prima gravidanza la showgirl non ha sviluppato il diabete gestazionale.

Fabio Fulco, ex fidanzato di Cristina Chiabotto: perché si sono lasciati?/ Due versioni diverse

Nel primo trimestre ha sofferto di nausee, a tratti si sente più stanca, questo a causa delle cure riguardanti la sua primogenita Luce Maria. La showgirl ha bisogno di dosare le sue energie, per preservare la seconda gravidanza in ogni suo movimento. Infine dichiara: “Sono felice di aver provato ad allattare, ci riproverei ancora. Sin dal primo istante mi sono sentita mamma, senza timore o paura di non essere all’altezza. Essere madre è molto di più.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA