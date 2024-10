Diverse sono state e sono le storie d’amore composte da personalità note del mondo dello spettacolo che hanno appassionato fan e sostenitori. Non tutte però, come prevedibile, hanno avuto un esito felice; lo dimostra la relazione tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco; un amore propiziato dall’esperienza comune a Ballando con le stelle nel 2005 e che per oltre 10 anni ha intrattenuto il mondo della cronaca rosa. Nel 2017 è però arrivata la rottura, con annessi rumor sul perchè Fabio Fulco e l’ex fidanzata Cristina Chiabotto si fossero lasciati.

Prima della rottura definitiva, già nel 2012 Fabio Fulco e l’ex fidanzata Cristina Chiabotto dovettero affrontare un periodo di crisi. Una fase delicata del rapporto presto superata e che rasserenò tutti i fan della coppia. “La crisi è passata, sono stati mesi duri”, raccontò l’attore in un’intervista – come riporta Il Giornale – alcune settimane dopo i rumor sulla crisi con l’ormai ex fidanzata Cristina Chiabotto.

Arriviamo così al 2017, la storia d’amore giunge al capolinea e si affollano voci e teorie anche fantasiose sui motivi della rottura. Ma perchè Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati? La verità arriva proprio dalla conduttrice che, intervistata alcuni mesi dopo la rottura dal settimanale Oggi – come riporta Today – decise rompere il silenzio per porre fine al circolo di notizie prive di fondamenta. “A fine luglio Fabio mi ha detto: ‘Hai una vita troppo movimentata e io non non sono più la tua priorità’… Era una provocazione, credo” – spiegò l’ex fidanzata di Fabio Fulco – “La mia reazione in passato è stata sempre quella di negare, rincuorarlo, rassicurarlo… Mi sono messa a piangere, gli ho detto che non sono più sicura di nulla e che dovevo staccarmi”.

Il motivo per cui Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati è dunque da ricondurre ad un momento di insicurezza della conduttrice, confessato senza filtri nell’intervista del tempo per il settimanale Oggi. “Se non avesse posto il problema forse sarei rimasta con lui. E avrei sbagliato… Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi, quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio”. Ai tempi Cristina Chiabotto – ex fidanzata di Fabio Fulco – escluse la possibilità di trasformare quel rapporto così importante in una ‘semplice’ amicizia: “Dopo una cosa così grande, non si può; non subito almeno”.