Cristina Fogazzi, chi è l’Estetista Cinica/ Il marito Massimo Portulano

Cristina Fogazzi, chi è

Cristina Fogazzi, conosciuta come l’Estetista Cinica, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 27 dicembre, di Oggi è un altro giorno. La Fogazzi è nata a Sarezzo, in provincia di Brescia, nel 1974 e dopo gli studi classici si dedica all’estetica. Nel 2009, dopo essere stata licenziata da un centro, ne apre uno suo a Milano: “Avevo una sola dipendente, ero in affitto e senza un budget. La linea di prodotti era pensata solo per l’utilizzo in salone, non avevo l’intento di mettere in piedi un e-commerce. Poi, visto che con il blog stavo acquistando una certa visibilità online, ho pensato di provarci. Nel 2015 è nato il brand cosmetico Veralab: all’inizio avevo cinque referenze, poi con il passaparola e la credibilità social mi sono affermata sempre di più”, ha detto a FS News. Nel 2019 ha raggiunto un fatturato da 29 milioni di euro e nei primi 4 mesi del 2020, nonostante la pandemia, ha fatturato 13 milioni di euro, ha confermato lei stessa a Il Fatto Quotidiano.

Massimo Portulano, marito dell’Estetista Cinica

Cristina Fogazzi è sposata dal 2018 con Massimo Portulano, suo fidanzato storico, che lavora nel settore commerciale della Latteria Sorresina. Il matrimonio è stata celebrato nella laguna di Venezia, con una festa al Paradiso Perduto di Cannaregio. Più volte all’Estetista Cinica è stata chiesto perché lei e il marito non hanno figli: “C’è un confine sulle cose chiedibili. Anche perché le informazioni sulla mia mancata maternità non apportano nulla alla tua vita se non aver soddisfatto una curiosità da pettegolezzo dal parrucchiere e magari mi stai chiedendo di una cosa dolorosa. Ma ce la facciamo a farcela?”, ha detto su Instagram rispondendo alle domande insistenti dei suoi follower. La coppia ha un cane, Otto: “Mio marito e il cane mi seguono ovunque”, ha detto l’imprenditrice a Cfmt.

