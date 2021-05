Cristina Garofalo e Chiara, moglie e figlia di Pio D’Antini/ Velina mancata perché..

Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’Antini, il famoso comico del duo Pio e Amedeo, che questa sera torna in replica con il meglio di Felicissima Sera su Canale 5. Cristina e Pio vivono da diversi anni una bellissima storia d’amore: lei fa la modella ed è mamma di Chiara, nata nel 2016. Sia Cristina che Pio sono originari di Foggia; i due si sono conosciuti e innamorati all’età di diciotto anni e da quel momento non si sono mai più lasciati. Dopo la prima fase relazionale vissuta in Puglia, Cristina e Pio si sono trasferiti a Milano, dove entrambi hanno mosso i primi passi importanti per quanto concerne la carriera.

Cristina Garofalo, dall’amore con Pio è nata la piccola Chiara

Cristina e Pio sono dunque partiti da Foggia in cerca di successo. A Milano hanno scoperto la fama, ma anche realizzato il sogno di costruire una famiglia. Mentre Pio e Cristina erano concentrati sul grande salto di carriera, non hanno mai tralasciato la loro storia d’amore. E continuando a coltivarla hanno messo al mondo la piccola Chiara, che oggi ha cinque anni. Cristina Garofalo continua a lavorare nel campo della moda. Un mondo che non ha mai lasciato: ricordiamo, infatti, che ha partecipato al concorso di Miss Italia a Salsomaggiore, conquistando la fascia di Miss Sash ed è arrivata alle semifinali delle selezioni di Veline.

