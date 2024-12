Parveen Dusanj è la moglie di Kabir Bedi, il celebre attore indiano balzato alla grande popolarità internazionale grazie al personaggio di Sandokan. Un ruolo che gli ha sicuramente cambiato la vita trasformandolo in una celebrity e in uno degli attori più richiesti a Bollywood e non solo! La fama di Sandokan ha attirato anche le attenzioni di diverse donne, anche se dal 2006 il cuore della Tigre della Malesia è tutto per la moglie e compagna Parveen Dusanj. Classe 1975, Parveen è nata in Inghilterra, ma ha origini indiane e ha incontrato per la prima volta l’attore nel 2006. Un incontro che ha cambiato le loro vite, visto che da quel momento non si sono più lasciati, anzi è iniziata una conoscenza che si è poi trasformata in un grandissimo amore.

Tra i due c’è un amore forte ed importante al punto che proprio l’attore durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello ha parlato con parole di grande affetto della moglie: “Parveen mette ordine nella mia esistenza. Rispetto le sue idee e lei mi aiuta sempre a tenere i piedi per terra e mi riporta alla realtà che mi circonda”.

Kabir Bedi sulla moglie Parveen Dusanj: “ha un effetto calmante su di me”

Parveen Dusanj nella vita di Kabir Bedi ha un effetto rilassante, stando a quanto raccontato dall’attore, che nei momenti di difficoltà o di dubbio ricorre in suo soccorso consapevole che i suoi consigli sono sempre “tesoro” da mettere in pratica. L’inizio della relazione tra i due non è stato semplice, visto che i genitori di Parveen erano molto preoccupati per via della precedenti relazioni dell’attore indiano reduce da tre matrimoni naufragati. Alla fine ha trionfato l’amore, così dopo una emozionante dichiarazione d’amore sulla scalinata di Piazza di Spagna, Parveen ha accettato di sposare Kabid.

La presenza della moglie si è fatta sentire anche a distanza quando l’attore ha deciso di partecipare al GF VIP; in quell’occasione Parveen gli ha mandato un video messaggio davvero emozionante: “Mi manchi. Ti vedo ogni giorno in televisione, è meraviglioso e surreale. Spero che i tuoi coinquilini riescano a conoscere l’uomo che amo così profondamente: un uomo forte, un gigante gentile. Kabir, continua a sorridere e a condividere la tua luce”.