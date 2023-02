Cristina Golinucci scomparsa a Cesena/ Chi l’ha visto?, nuovo appello di mamma Marisa

La madre di Cristina Golinucci, Marisa, torna davanti alle telecamere di Chi l’ha visto? per un nuovo appello affinché chi è a conoscenza di elementi utili alla risoluzione del caso si faccia avanti. La donna combatte da anni una battaglia senza sosta per arrivare alla verità sulla scomparsa della figlia, 21 anni, le cui tracce si persero misteriosamente nel 1992 a Cesena dopo essere uscita di casa per recarsi al Convento dei frati Cappuccini. La storia di Cristina Golinucci si inteccia con un altro caso che affonda le radici nello stesso anno e che si consumò poche settimane più tardi: la sparizione e la morte di Chiara Bolognesi, 18enne della stessa città trovata senza vita nel fiume Savio e all’epoca ritenuta suicida.

I fari suelle due vicende adesso si riaccendo con un nuovo impulso investigativo che, come spiegato a Chi l’ha visto? dall’avvocato di Marisa Golinucci, Nicodemo Gentile, avrebbe portato la Procura di Forlì all’apertura di una indagine per omicidio contro ignoti nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Cristina Golinucci, con una attenzione particolare al decesso di Chiara Bolognesi. Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Federica Sciarelli, infatti, gli inquirenti non escluderebbero che le due giovani di Cesena possano essere state vittime di uno stesso assassino. L’attenzione, ha aggiunto il programma di Rai 3, sarebbe ora concentrata su un soggetto, non indagato, il cui profilo potrebbe essere di interesse almeno per due motivi: potrebbe essere una conoscenza comune alle due ragazze, Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi, in quanto assidua presenza nell’ambiente ecclesiastico locale di allora, e avrebbe precedenti per violenze ai danni di almeno altre due giovani donne. “Le modalità di intervento di questo soggetto – ha detto l’avvocato Gentile in trasmissione – ci fanno pensare che è uno che ripete queste operazioni crudeli, facciamo un appello, siamo convinti che qualche altra donna ha subiti molestie da questo soggetto“.

L’appello della madre di Cristina Golinucci a Chi l’ha visto?

Marisa, mamma di Cristina Golinucci, poche ore fa ha affidato il suo ennesimo appello ai microfoni di Chi l’ha visto? nel tentativo di scuotere le coscienze di “chi sa”, nell’ambiente della chiesa e oltre, cosa sia accaduto alla figlia 21enne scomparsa 31 anni fa. Era il 1° settembre 1992 quando, uscita di casa per recarsi al Convento dei frati Capuccini di Cesena, Cristina Golinucci sparì nel nulla. Un cold case che non ha ancora soluzione e sul quale adesso, alla luce della recente riapertura delle indagini, potrebbe registrare una svolta.

Marisa Golinucci, nonostante la disperazione e il dolore che da decenni trafigge il suo cuore di madre, ha trovato la forza di ribadire la necessità di rompere il muro di silenzi che potrebbe avvolgere la verità sulla sorte di sua figlia. “Se è vero che gli amici di Cristina la hanno nel cuore, sono tanti, faccio appello a chi l’ha conosciuta e sa qualcosa, vi prego, segnalate, chiamate Chi l’ha visto?, l’associazione Penelope, le forze dell’ordine. Così dimostrate che avete nel cuore Cristina perché la verità, anche la più amara, deve venir fuori”.











