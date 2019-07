Cristina Ich incinta dopo Ballando con le stelle/ “L’ho tenuto nascosto per 6 mesi”

Cristina Ich è incinta. Lo annuncia sui social il lieto evento che rappresenta per lei la felicità smisurata che descrive su Instagram: la modella e influencer che ha partecipato nel 2018 a Ballando con le stelle è al sesto mese di gravidanza. La modella ha iniziato a fare carriera nell’ambito della moda 10 anni fa, anni nel corso dei quali ha avviato collaborazioni sia nel suo paese natale, la Romania, sia in tutto il resto del mondo. Il pubblico italiano ha imparato a conoscerla meglio proprio grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, la trasmissione di Milly Carlucci che vede i protagonisti cimentarsi nella danza. Durante il suo percorso, ha fatto molto discutere la sua scelta di difendere la concorrente Gessica Notaro, prendendo una posizione scomoda: in diretta tv, ha insultato gli avvocato dell’ex fidanzato della Notaro, uscita da una relazione turbolenta. Le sue parole hanno costretto la conduttrice a prendere le distanze e a scusarsi con il pubblico in sala e a casa. Cristina Ich, poi, è stata eliminata e il suo percorso a Ballando con le stelle 2018 si è così concluso.

Cristina Ich “sono rimasta incinta 6 mesi fa”

Cristina Ich ha appena annunciato su Instagram di aspettare un figlio. “Non so nemmeno cosa scrivere”, esordisce così, presa dall’emozione e dal momento, ma poi spiega la ragione per cui ha aspettato tanto prima di fare l’annuncio: desiderava mantenere per sé un momento così speciale come la gravidanza. “Sono una bambina che ti dice che avrà un figlio e non perché voleva dirlo, ma perché sono stata costretta da altri e alcuni di voi ne sono testimoni. La pressione delle persone intorno a me era enorme”: sembra che Cristina Ich voglia spiegare come vive le conseguenze dell’essere famosi, ovvero il dover per forza tener conto del pubblico e dei follower, quando accade qualcosa di così importante che in realtà si vorrebbe tenere per sé. Non si ferma e aggiunge: “non è stato facile, ho attraversato mesi da incubo, con 1.000 pensieri”. La modella è già al sesto mese di gravidanza: “sono passati 6 mesi da quando ho appreso la notizia e in tutti i mesi ho avuto difficoltà a nascondere qualcosa che volevo tenere solo per me” perché non voleva che il suo bambino diventasse parte del lavoro che la rende così esposta. Infine, chiarisce “ho realizzato questo post per fermare la speculazione della stampa e l’insistenza della stampa per “strappare” informazioni su qualcosa di così personale”.

