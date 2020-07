Cristina Incorvaia “Io ex di Cristian Gallella”/ “Tara Gabrieletto? Mai piaciuta..”

Cristina Incorvaia è ancora una delle dame più seguite del trono over di Uomini e donne nonostante il suo addio ormai un anno fa. La sua storia con l’ex David Scarantino è arrivata fino alla corte di Temptation Island per poi infrangersi contro un muro di single, di privazioni e di accuse reciproche che hanno portato alla rottura definitiva. La rivelazione choc della dama, però, questa volta non riguarda l’ex David bensì quello che lei definisce un altro ex, Cristian Gallella. L’ex tronista in questi giorni è tornato sulla cresta dell’onda del gossip per via della fine del suo matrimonio con Tara Gabrieletto e proprio commentando l’accaduto, l’ex dama si è lasciata andare ad un’altra rivelazione: “In tutta onestà, conoscendo un po’ anche Cristian visto che è un mio ex di tanti anni fa, non li ho mai visti benissimo insieme come coppia”.

RIVELAZIONI CHOC DI CRISTINA INCORVAIA SU CRISTIAN GALLELLA E TARA GABRIELETTO

A quanto pare Cristina Incorvaia, in passato, è stata fidanzata con Cristian Gallella tanto che lei confida ai fan che è stato importante per lei. Poi la stoccata finale proprio ai danni di Tara rea di non essere poi così affine a Cristian e che lei lo ha sempre saputo anche se, ammette, la gente cambia e magari anche il tronista lo ha fatto con il tempo: “Conoscendolo un po’, intendo a livello di gusti e affinità mentale, anche di carattere. Chiaramente sono passati degli anni, si cambia, però ripeto, non li ho visti così solidi. Gli auguro tutto il bene del mondo, comunque per me è stato importante”. Ma quand’è che Cristina Incorvaia e Cristian sono stati insieme? I fan se lo chiedono da quando hanno ascoltato la sua rivelazione e alla luce del fatto che Tara e Cristian stavano insieme da oltre sei anni e che sono sposati da quattro. Forse sta parlando del decennio scorso o c’è qualcosa che non sappiamo ancora?



