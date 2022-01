Cristina Marino, dedica al compagno Luca Argentero per Doc 2/ “Grande anima e sensibilità”

Parte questa sera l’attesissima seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 che vede Luca Argentero nei panni del dottor Fanti. Dopo una lunga attesa, causata anche dalla pandemia di Covid, questa sera partono i nuovi episodi e, per l’occasione, Cristina Marino, compagna dell’attore, ha voluto fargli una dedica molto speciale e piena d’amore. “Credo che dietro un grande dottore ci sia sempre una grande anima e sensibilità. E sono sicura che l’anima speciale di @lucaargentero abbia reso il Dottor Fanti unico e speciale. Da questa sera @docnelletuemani su @rai1official #papimerdamerdamerda”, ha scritto l’influencer, modella e imprenditrice milanese sulla sua pagina Instagram.

Accanto alla dedica fatta al suo compagno, Cristina Marino ha postato due foto e un video in cui con Luca Argentero c’è la piccola Nina Speranza, la loro bambina. In una è in braccio al papà che indossa gli abiti di scena ed è proprio nell’ospedale in cui è girata la fiction; poi la vediamo mentre trotterella sul set del programma cercando il suo adorato papà. Non è mancata la commossa risposta di Luca che ha commentato con un “Amori miei…”, e un cuoricino rosso a conclusione. L’arrivo di Nina ha d’altronde sconvolto le vite di Luca e Cristina. Proprio Argentero, nell’ultima puntata di Domenica In, ha dichiarato: “So che ognuno vede il proprio figlio come una creatura migliore, ma lei è davvero simpatica, ride e sorride tutto il giorno. Forse perché noi facciamo lo stesso con lei”.

