Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sono i primissimi ospiti della diretta odierna di “Noi e…”, l’ormai tradizionale appuntamento su Rai 1 con la beneficenza Unicef condotto da Mara Venier che (nel pienissimo del suo stile) ha intrattenuto gli ospiti per qualche minuto per un’accorata intervista interamente incentrata – non a caso, data la serata dedicata ai bambini – sulla loro relazione e sul loro rapporto con la genitoralietà: negli ultimi anni infatti (vale la pena ricordarlo) Luca Argentero e Cristina Marino negli ultimi cinque anni hanno avuto due splendide bimbe, ovvero Nina Speranza e Noè Roberto nate – rispettivamente – nel 2020 e nel 2023.

Entrando subito nel merito dell’intervista, la prima a prendere la parola è stata Cristina Marino – presente al fianco del marito in una delle loro pochissime apparizioni di coppia – che racconta del loro primo incontro del tutto causale in quel di “Santo Domingo” dove si trovava per girare un film: doveva rientrare in Italia, ma per una semplice fatalità ha perso il volo, ricevendo in cambio da Neri Marcorè un invito ad una cena nella quale ha conosciuto quello che sarebbe diventato il suo futuro marito, ricordando che “abbiamo parlato per tutta la sera“.

Da lì – interviene Luca Argentero – il rapporto è continuato anche dopo il suo ritorno in Italia con un “corteggiamento [che] è durato qualche settimana” nel corso del quale si è consolidato il loro amore; mentre passando al tema accennato prima della genitorialità, Cristina ha voluto riferirsi a al suo Luca come ad un genitore “molto più permissivo e un po’ meno severo di me” pur restando comunque “un super papà che è perfettamente a suo agio con la paternità e che si occupa dei bimbi a 360 gradi” ricoprendo perfettamente anche il ruoto tradizionalmente associato alla mamma; mentre lui ci tiene a dirsi “grato con la vita per la fortuna di poterci godere i nostri bambini che sono perfettamente in salute”.