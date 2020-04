CRISTINA MARINO, FIDANZATA DI LUCA ARGENTERO/ Aspettando il bebè spuntano…

La famiglia di Cristina Marino si è già allargata e non parliamo della figlia che aspetta dal compagno Luca Argentero. I due diventeranno infatti genitori il prossimo maggio, ma un altro membro della famiglia ha pensato bene di dare alla luce i suoi cuccioli in questi giorni. Cristina infatti ha condiviso sui social una foto pucciosa con quattro gattini appena nati. “Stanno bene, la madre non è tornata, è diventata un affare di Stato”, ha detto nelle Stories di Instagram, “Speriamo che torni, io li ho solo messi all’ombra, non vi preoccupate, non tocco niente”. Non sappiamo se nelle ultime ore la mamma gatta sia tornata nella villa della Marino per prendersi cura dei cuccioli oppure no: i fan continuano a chiederle informazioni in merito, ma per ora nessun aggiornamento da parte della diretta interessata. Cristina però è pronta: se la mamma dei piccoli non dovesse tornare entro breve, sarà lei stessa a fornire ai gattini il latte necessario per sopravvivere. Clicca qui per guardare il post di Cristina Marino. Nei giorni precedenti invece era spuntata qualche critica da parte di un’ammiratrice per via di un’altra foto pubblicata dalla compagna di Argentero. L’attrice infatti ha condiviso uno scatto in cui si trova immersa nella ‘natura domestica‘, ovvero le molteplici varietà di piante che affollano la sua veranda. “Ha sete quell’aloe“, le ha scritto qualcuno. “E’ stato banalmente inverno anche per loro”, ha risposto Cristina, “è così tutti gli anni… Un po’ di caldo un po’ di acqua e tra due settimane tornano in formissima”.

LA COMMOZIONE PER “DOC – NELLE TUE MANI”

Cristina Marino si è sentita coinvolta a livello emotivo dall’ultimo lavoro del compagno Luca Argentero. In seguito alla seconda puntata della fiction Doc – Nelle tue mani, l’attrice infatti si è mostrata in lacrime sui social. “Non so voi, ma io questa serie non la guarderò mai più”, ha sentenziato, commossa da quanto raccontato nel corso dello show. Oggi, domenica 12 aprile 2020, Luca Argentero sarà invece ospite di Che tempo che fa e di sicuro ci sarà spazio per parlare del suo ultimo lavoro ma anche dei cambiamenti che stanno per avvenire nella famiglia creata con Cristina. Mancano poche settimane infatti alla nascita della loro piccolina e i fan di entrambi non vedono l’ora di assister eal lieto annuncio. “Paura? No, sono ancora più entusiasta, fiducioso e speranzoso”, ha detto Argentero poco tempo fa al settimanale Oggi, “il nostro sentimento, e parlo anche per Cri, è di gioia pura. Siamo certi che andrà tutto bene. Penso che in questo momento ciascuno stia ripensando le proprie priorità… Avendo una piccola vita da accogliere, il mio impegno sarà di renderle il mondo migliore possibile”. La bambina, di cui i due attori non hanno ancora svelato il nome, verrà alla luce infatti in un momento particolare per la nazione e il mondo intero. Nonostante tutto, Argentero e la Marino rimangono positivi: “Fa capolino nel momento migliore possibile, con una persona perfetta e stupenda come Cri”, ha detto ancora il primo.

