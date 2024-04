Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero/ “Ci siamo innamorati nella peggiore versione di noi stessi”

La storia d’amore tra Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino prosegue a gonfie vele: la passione fa da padrona

Luca Argentero e Cristina Marino sono marito e moglie da giugno 2021. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele, impreziosita dalla nascita dei due figli Nina Speranza e Noè Roberto. Attrice, modella e imprenditrice, la moglie di Luca Argentero è tanto concentrata sulla sua vita privata quanto sulla sua carriera. “Mio marito vorrebbe avere una squadra di calcio ma cercherò di fargli cambiare idea. Piano piano lo sto convincendo”, rivela in una bella intervista a Oggi.

Tra programmi di fitness e passerelle, la moglie di Luca Argentero non smette di sognare e ha grandi ambizioni per il futuro: “Sono cresciuta a Milano in una famiglia agiata ma ho sempre avuto il desiderio di lavorare, di essere indipendente. In famiglia si racconta che quando mi chiedevano che cosa volessi fare da grande, io dicevo che volevo diventare potente. Come dicevamo, la passione con il marito è alle stelle, malgrado come coppia abbiano vissuto momenti di grande difficoltà.

Quando Cristina ha dovuto fare i conti con la morte dell’amato padre, Luca Argentero le è stato vicinissimo. Forse più di quanto avrebbe mai immaginato. “Penso di aver superato quel periodo difficile perché il mio nido familiare è fortissimo. Se il tuo compagno di vita è veramente tale, diventa il tuo valore aggiunto, il tuo sostegno nelle difficoltà e nei dolori che la vita ti offre perché sennò non si chiamerebbe vita e si chiamerebbe felicità”, ha raccontato la moglie dell’attore.

“Io e Luca siamo diventati famiglia prima che nascessero i bambini. Ci siamo conosciuti e innamorati forse nella peggiore versione di noi stessi perché eravamo più giovani. Oggi sento la consapevolezza della maternità, di aver fatto la cosa più potente che potessi fare, quindi mi sento migliore di prima”, ha continuato la modella, ripercorrendo le varie tappe della sua splendida relazione con Luca.











