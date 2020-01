Cristina Plevani contro il Grande Fratello Vip?/ “Quando non conti un cazz*…”

Cristina Plevani non le manda a dire. Dopo avere “scoperto” che altri suoi “colleghi” faranno il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 8 gennaio, ha voluto dire la sua. Alfonso Signorini infatti, ha deciso di pescare dalle prime tre edizioni non famose del reality show più spiato della televisione italiana, per proporre al pubblico quattro ex gieffini pronti per fare il loro ingresso: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. La vincitrice della prima edizione, ha lasciato un bel commento pungente su Instagram, parlando proprio dell’accaduto: “Quando non conti un ca**o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello. O sto loro troppo sul… Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente”. Dell’ex concorrente nel corso degli anni si è parlato spesso e volentieri. A quanto pare, sarebbe anche dovuta entrare nell’edizione del 2018, condotta da Barbara d’Urso.

Cristina Plevani “fuori” dal GF Vip: la frecciatina

“Inizialmente il cast del GF 15 doveva essere composto per metà da sconosciuti e per metà da ex concorrenti. – aveva dichiarato Cristina Plevani intervistata da Vanity Fair – Io avevo già fatto il provino ed ero dentro, dovevo solo firmare il contratto. Poi, però, è subentrata la conduttrice e sono cambiati i piani, gli ex non li hanno più voluti. Se non me lo avessero proposto l’idea non mi sarebbe mai balenata nella testa. Però, nel momento in cui ti viene fatta l’offerta, l’occasione cerchi di sfruttarla. Anche se avevo la paura di entrare con diciotto anni in più, sapendo che la gente mi ricordava diversa. Alla fine, però, subentra anche l’orgoglio, la competizione: entri e speri ancora di vincere. Anche se oggi avrei cercato di vivere tutto molto più leggera”. La Plevani poi, con la solita sincerità, aveva proprio attaccato quella edizione: “Ho visto le prime tre puntate e poi non l’ho guardato più. Mi sono rifiutata”.

