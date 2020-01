Cristina Plevani/ Su Salvo e Sergio “Non è scontato piacere…” (Grande Fratello Vip)

Cristina Plevani era una delle possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 ma, secondo quanto riportato negli ultimi giorni, Alfonso Signorini l’avrebbe esclusa dal cast, scatenando dalla sua parte non poche polemiche. Ora però tutto sembra risolto, tanto che la ex gieffina ha voluto dedicare un augurio ai suoi ex colleghi, Salvo Veneziano e Sergio Volpini per il loro secondo ingresso nella casa a distanza di anni, ben 20 come ricorda la stessa ex inquilina della casa: “Saranno emozionati. Più di tutti gli altri concorrenti”, scrive nel suo lungo post dedicato a Salvo e Sergio. Lei può capirli più di chiunque altro e per questo motivo ha deciso di dar loro un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.

Cristina Plevani: l’augurio Salvo Veneziano e Sergio Volpini per l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip

Cristina Plevani, poche ore prima dell’inizio del Grande Fratello Vip 2020 ha speso delle bellissime parole verso i suoi ex coinquilini, cercando di trasmettere a tutti i suoi follower le possibili emozioni che Salvo Veneziano e Sergio Volpini staranno provando in questi attimi: “Gli altri, la maggior parte, il grande fratello non l’hanno mai visto se non in modo sporadico. Magari in passato l’hanno anche criticato“. Salvo e Sergio invece hanno già vissuto sulla loro pelle questa avventura: “Sergio e Salvo invece avranno l’emozione di chi ritorna a casa dopo tanto tempo. Non è facile tornare”. Poi il timore che il pubblico potrebbe non apprezzarli: “Non è scontato piacere solo perché i primi. Il ricordo di tutti è legato a 20 anni fa. Pensa di rivedere i ragazzi di allora. Oggi voi avrete la possibilità di conoscere gli uomini che sono oggi e apprezzarli per questo. Anche io li conoscero’ per la seconda volta”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA