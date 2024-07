Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024? Si avvicina sempre di più la data di inizio del reality, che ricomincerà su Canale 5 nel mese di settembre. Alfonso Signorini si sta preparando per creare un’edizione tutta nuova insieme agli altri autori. I nomi del cast spuntano come funghi e i fan sono curiosissimi di capire chi ci sarà nella casa più spiata d’Italia. Settembre, infatti, è vicinissimo e tutti i programmi cult stanno per iniziare: Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e il famoso doppio appuntamento con Temptation Island, che dato l’enorme successo è stato riproposto anche in autunno.

Anche se è troppo presto per annunciare chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024, ci sono dei nomi che ormai sembrano quasi essere una conferma. Tra loro, la nuova ragazza di Fedez, la modella Garance Authiè, insieme a Jonathan, a Cristiano Iovino e a Francesca De Andrè. In forse sono invece Margherita Zanatta e Cristina Plevani. Quest’ultima, però, si è già espressa dicendo di non avere intenzione di entrare nella casa del GF per la stagione 2024. Attesissima è anche la conferma del bellissimo pallavolista di cui non si conosce ancora il nome. Secondo Deianira Marzano “Si tratta di un pallavolista sportivo bandiera Argentina molto noto che entrerà nella casa del Grande Fratello vip“.

Grande Fratello 2024, nel cast anche i due amatissimi di Temptation Island

Piovono nomi anche dopo l’ultima edizione di Temptation Island 2024: si vocifera che anche Lino potrebbe entrare insieme a Maika dalla porta rossa. Un altro candidato è l’attore Jonas Berami, ex tronista di Uomini e Donne. Si parla poi di Nadia Rinaldi, di Paola Barale e di Jasmine Carrisi. Uno dei nomi -quasi- confermati è invece quello di Vera Gemma, che potrebbe essere a breve una delle protagoniste del famoso reality. La diciassettesima edizione del Grande Fratello sta per tornare dopo la consueta pausa estiva. La scorsa stagione è stata chiusa in fretta e furia a causa dell’inizio de L’Isola dei Famosi che ha tenuto compagnia ai telespettatori fino a giugno, con Vladimir Luxuria alla conduzione.

Le novità di quest’anno sono tantissime, dalla nuova location per il GF ai concorrenti famosissimi, soprattutto dopo che si è chiusa la nuova stagione di Temptation Island 2024 con molti personaggi interessanti, specialmente Lino Giuliano e Alessia Pascarella, napoletani d’hoc che potrebbero senza dubbio scaldare gli animi della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore anche Dagospia ha detto la sua. Secondo lui entreranno nel cast anche Karina Cascella e Enzo Paolo Turchi, anche se nulla è ancora certo tranne la data: il Grande Fratello inizierà a partire dal 16 settembre 2024, come sempre su Canale 5 in prima serata.