Cristina Quaranta choc sull’ex compagno: “Trattata come una putt*na”/ “Buttata via come spazzatura”

È un racconto choc quello che Cristina Quaranta fa al Grande Fratello Vip 2022 che riguarda il suo ex compagno. Attenzione, non parliamo dell’ex marito e padre di sua figlia Aurora, con il quale c’è un ottimo rapporto, ma dell’ultimo compagno avuto dalla Quaranta di cui però non fa mai il nome nel suo racconto.

“Ho conosciuto quest’uomo con il quale ho creduto che avrei potuto condividere il resto della mia vita e non è andata bene.” esordisce la Quaranta in un confessionale. Poi continua: “L’uomo con cui stavo voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo, la settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai cogli*ni e fai le valige!’ Queste sono state le sue ultime parole”

Cristina Quaranta: “Io trattata come una putt*na dal mio ex compagno”

Il racconto di Cristina Quaranta si arricchisce però di dettagli anche drammatici: “Siamo stati insieme tre anni, tre anni meravigliosi, 1000 giorni. Sono tornata ad avere le farfalle nello stomaco, sembravo una ragazzina di 15 anni per quanto fossi innamorata”; poi però il crollo: “Mi ha lanciato sul letto ben 5mila euro in contanti come se io fossi stata una putt*na! Sono stata tratta come se fossi una busta dell’immondizia, come se fossi nulla!”

L’ex ragazza di Non è la Rai ha poi continuato il suo racconto in diretta, raccontando a Signorini l’accaduto: “Io vivevo con lui, avevo la mia vita con i suoi figli e con mia figlia. I mesi successivi sono stati difficili perché ho dovuto trovare un appartamento in affitto e per tre settimane io dormivo e mangiavo nella camera che era di mia figlia. Lui non c’era mai in quelle tre settimane, c’è stato proprio un muro, non ho avuto modo di parlare con lui.” E ha concluso: “Sono stata molto male. Lui ha voluto che io mi separassi legalmente dal papà di mia figlia perché voleva essere lui a provvedere a me.”

