Cristina Quaranta è tra le protagoniste della nuova puntata, in replica, di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7, lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che vede scontrarsi il mondo dei lavoratori contro quello degli influencer. A rappresentare il mondo dei lavoratori c’è la ex velina di Striscia La Notizia che dopo diversi anni di successo nel mondo della televisione si è dovuta rimboccarsi le mani tornando a confrontarsi con il mondo del lavoro “tradizionale”. Dalla tv alla ristorazione, visto che la Quaranta si è reinventata come cameriera di un ristorante di cucina romana a Milano. Poi la chiamata di Alfonso Signorini che l’ha fortemente voluta in una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip, un’esperienza che le ha permesso di tornare a lavorare nel mondo della televisione.

La sua partecipazione non ha lasciato tanto il segno e ne è consapevole la stessa ex ragazza di Non è la Rai che dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà ha dichiarato: “non ho vissuto al meglio questa esperienza perché con me c’erano traditori, lecchini e doppiogiochisti. La peggiore in assoluto? Nikita Pelizon”.

Cristina Quaranta ha un marito? Dall’ex marito Matteo De Stefani al compagno che l’ha cacciata di casa

La grande popolarità Cristina Quaranta l’ha vissuta da giovanissima come una delle ragazze di Non è la Rai per poi approdare come velina sul bancone di Striscia La Notizia. Poi una partecipazione al reality L’Isola dei Famosi fino all’oblio televisivo da cui è riuscita con la partecipazione al Grande Fratello dove è stata eliminata durante la decima puntata. Durante la sua avventura nella casa di Cinecittà, la Quaranta ha parlato della sua vita privata. Cristina è stata sposata con Matteo De Stefani, da cui ha avuto la figlia Aurora. Dopo la fine del matrimonio, Quaranta ha avuto un’altra storia d’amore: “Siamo stati insieme tre anni, tre anni meravigliosi, mille giorni unici in cui sono tornata ad avere le farfalle nello stomaco, sembravo una ragazzina di 15 anni per quanto fossi innamorata”, ha rivelato.

Improvvisamente però cambia tutto nella vita di Cristina Quaranta: “L’uomo con cui stavo voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo, la settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai cog…e fai le valige!’ Mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti come se fossi una put… e mi ha cacciata di casa. Era il 6 dicembre del 2017, vivevo ancora con lui , con i suoi figli e con mia figlia“. Un momento molto difficile per la ex gieffina che ha raccontato: “Ho vissuto nella stanza che era di mia figlia Aurora, dormivo e mangiavo sola, perché i figli del mio compagno non mi rivolgevano la parola. Non ho mai avuto la possibilità di provare a chiarirmi con lui. Lui ha voluto che mi separassi legalmente dal papà di mia figlia, la mia ambizione era avere una vita normale, quindi quando lui mi chiese di separarmi legalmente: non voleva che fossi bigama. Ero felice, mi diceva che si sarebbe occupato di me”.