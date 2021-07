Cristina Quaranta “Profonda crisi depressiva”/ “Stavo male, Laura Freddi mi aiutò”

Ragazza di Non è la Rai, velina di Striscia La Notizia, Cristina Quaranta è stato un volto molto noto nella Tv degli anni ’80 e ’90. Da tempo, tuttavia, è lontana dal piccolo schermo e vive una vita molto diversa da quella della star della Tv. Cristina vive una vita ‘normale’ e, in un’intervista rilasciata a DiPiù, racconta di aver vissuto anche momenti molto difficili a causa di una forte delusione d’amore. Dopo la fine del matrimonio con Matteo, ha trovato un nuovo compagno che, tuttavia, le ha poi spezzato il cuore. Dopo quella grande delusione, Cristina racconta di aver vissuto momenti molto difficili: “Una profonda crisi depressiva mi portò via le forze. Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante.”

Cristina Quaranta, la nuova vita dopo il successo in Tv

Ad aiutarla ad uscire da questo momento così drammatico sono stati i parenti e un’amica speciale: “Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto”. Oggi Cristina Quaranta fa la commessa a Milano di giorno e, di sera, lavora invece in un ristorante ma ammette di non aver nostalgia del mondo dello spettacolo di cui ha fatto parte per anni: “Ho avuto le mie possibilità, senza scendere a compromessi. Quando Boncompagni mi confidò che si era innamorato di me, io gli dissi: “No, grazie” e lui guardò altrove. Con il tempo mi sono resa conto che quello dello spettacolo non era il mio mondo”, ha concluso.

