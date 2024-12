Forse non tutti sanno che Laura Freddi è stata fidanzata con Paolo Bonolis agli inizi degli anni novanta. Il conduttore e la showgirl hanno avuto una relazione di circa cinque anni, conclusasi a causa di alcune divergenze. Il presentatore ha ritrovato l’amore con Sonia Bruganelli, che con l’ex fidanzata di Paolo non è mai riuscita a legare del tutto. In una intervista rilasciata a Belve, la produttrice ha parlato tra le tante cose anche del suo rapporto con Laura Freddi, sganciando alcune stoccate che non sono passate inosservate.

“Vuoi che so’ cattiva? Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità”, ha tuonato Sonia. Nell’ospitata dalla Fagnani spiega per filo e per segno cosa non la convince del suo comportamento: “Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me…”.

Sonia Bruganelli, così, ha notato un netto cambio di atteggiamento da parte di Laura Freddi nei suoi confronti. Esattamente da quando si è lasciata con Paolo Bonolis: “Eppure prima era molto carina con me, molto amica, passando il tempo poi è uscita con questo mood”. Sonia Bruganelli non sembra infastidita più di tanto in realtà dal modus operandi della Freddi, piuttosto sorpresa.

Forse non si aspettava un cambiamento di questo tipo: “Se non ci siamo mai amate molto? Mi sostituii per un paio di puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi lì ci mettono una…”. Dunque, se già prima non c’era grande sintonia tra Sonia e l’ex fidanzata di Paolo Bonolis, adesso ci sono certamente diversi aspetti da chiarire per ricucire. Ammesso che Bruganelli e Freddi abbiano davvero voglia di farlo…

