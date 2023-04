Cristina Scuccia, perché non è più suora/ “Fidanzato? Ci sarà tempo”

Cristina Scuccia: perché ha rinunciato ai voti

Cristina Scuccia, ex suor Cristina, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 6 aprile, di Oggi è un altro giorno. Tra pochi giorni la cantante partirà alla volta dell’Honduras per partecipare alla diciassettesima edizione dell’Isola dei famosi, al via lunedì 17 aprile su Canale 5. Cristina Scuccia è diventata famosa nel 2014 partecipando e vincendo la seconda edizione di The Voice of Italy.

A novembre 2022 è stata sopire di Silvia Tofanin a Verissimo dove ha annunciato pubblicamente di aver rinunciato ai voti: “C’è stato un cambiamento mio interiore. Tutto questo successo mi ha fatto fare i conti con me stessa. Non c’è stato un evento particolare ma un percorso. The Voice ha aperto la strada ad un mio cambiamento di crescita, evolutivo”. E ha aggiunto: “Alla fine sono sempre quella, spero che la gente continui a credere in me”.

Cristina Scuccia è fidanzata?

Nelle scorse settimane Cristina Scuccia è tornata nel salotto di Verissimo per presentare il suo nuovo singolo “La felicita è una direzione”. La ex suora ha raccontato la sua nuova vita, in Spagna, dopo aver lasciato i voti: “Da suora ero felice. Ma cerco sempre un di più. Il non accontentarsi mai e cercare sempre di più e continuerò ancora”. La conduttrice Silvia Toffannin le ha poi chiesto: “Ma io te lo chiedo ancora… qualche corteggiatore o qualche ragazzo che ti ha fatto qualche invito? Non è successo niente?”. Cristina Scuccia ha spiegato che al momento è single, non c’è un fidanzato nella sua vita: “Sono proprio io in una fase della vita che prendo tempo. Ci sarà tempo. Quindi al momento è il mio tempo e me lo godo tutto. Con me stessa, con la mia famiglia, la musica e i miei amici. Credo ci siano delle tappe. Arriverà. Se quello giusto e dovrà arrivare… arriverà”.

