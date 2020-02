Cristina, sorpresa a papà Alfio/ “Da quando mamma è morta…” (C’è posta per te)

Anche questa settimana, C’è posta per te si conclude con un regalo. In studio arriva Massimo Ranieri. Il cantante è il dono che Cristina vuole fare a suo padre Alfio e sua sorella Stefania. Il 14 giugno del 2019 è morta sua madre, un dolore così grande che ha soffocato tutti i suoi sentimenti. “Mio padre, di fronte alla mia indifferenza, ha creduto che non mi importasse nulla di lui” ha raccontato la donna a Maria De Filippi, che svela le difficoltà della malattia che ha dovuto affrontare la madre di Cristina e il dolore che ne è conseguito. Cristina è in lacrime a C’è posta per te quando Maria ripercorre nel suo racconto tutti i terribili momenti del periodo della malattia della madre.

Cristina sorprende papà Alfio e la sorella Stefania a C’è posta per te: arriva Massimo Ranieri!

“Da quando mamma non c’è più io non riesco più ad aprire i libri per gli ultimi due esami che mi servono per la laurea” ha dichiarato Cristina, ma tutto è cambiato quando suo padre ha dichiarato “Per contare anche io qualcosa per te devo morire?”. Da qui la decisione di chiamare C’è posta per te e dedicare a suo padre Alfio e alla sorella Stefania Massimo Ranieri che è stato “la colonna sonora della vita dei sui genitori”, racconta Maria. Alla vista del volto di Cristina, Alfio non riesce a trattenere le lacrime. Con una lettere ricca di amore, la donna esprime tutto il dolore per l’addio della mamma ma anche tutto l’amore per loro due, che sono “l’ancora” della sua vita. Parole toccanti, che si concludono con un momento di gioia: l’arrivo in studio di Massimo Ranieri e della sua musica.

