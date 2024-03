SARA E PAOLO, STORIA TOCCANTE A C’È POSTA PER TE 2024/ Morti e drammi: il dono speciale di Elisa

L’ingresso di Elisa nello studio di C’è posta per te 2024 è accompagnato dalle note di ‘Anche fragile’, che lei canta live per Paolo, essendo la canzone che ascolta ricordando la madre morta. Elisa è anche la cantante preferita di Paolo, e l’ha accompagnata in tutti i momenti importanti della sua vita.

“Che storia incredibile! Mi avete spezzata tu e tua moglie con la vostra storia. – dice Elisa – Mi rivedo in quella che non chiede mai niente, che si tiene tutto dentro, però non bisogna farlo. Non sono bravissima con le parole, anzi sono proprio una frana, però ho imparato che non importa, bisogna fare quello che si può, non bisogna essere sempre dei supereroi, anche davanti ai nostri figli.” consiglia poi all’uomo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Sara e Paolo a C’è posta per te 2024

L’ultima puntata di C’è posta per te 2024 si conclude con la storia di un regalo. Maria De Filippi introduce con un video e poi presenta in studio la cantante Elisa. È lei il dono che Sara vuole fare a suo marito Paolo. “Lui per me è un eroe, ma anche gli eroi hanno delle fragilità. – ha raccontato la donna a Maria De Filippi – Quando l’ho conosciuto avevo 15 anni, era bellissimo ma entrambi eravamo fidanzati. Entrambi lasciamo la persona con cui stavamo e arriva tra noi il primo bacio. Lì ho capito cosa fosse l’amore.”

Sara racconta che il marito perde il padre a 23 anni. La madre trova un altro uomo e lui accetta senza egoismo. La mamma però si ammala e poco dopo muore. Pochi giorni dopo nasce la seconda figlia della coppia, che decidono di chiamare come la mamma, Maria, aggiungendo però Sole “perché dopo il buio arriva sempre il sole”.

Sara si scusa col marito Paolo a C’è posta per te: “Non sono stata all’altezza”

Sara è però preoccupata per il marito: “Lo vedo perso in questo periodo”, ammette la donna, dicendo che dopo la morte di sua mamma l’uomo non è più come prima. È per questo che vuole scusarsi con lui, soprattutto per non essergli stata vicina come avrebbe voluto.

Quando Paolo è di fronte a lei, dall’altra parte della busta di C’è posta per te 2024, Sara gli dice: “Ciao amore, da quando ti conosco ti ho sempre visto pensare prima alle persone che ami e poi a te stesso. E questo mi ha fatto innamorare di te. Scusa per non essere stata all’altezza quando tua mamma stava male e di non essere di conforto ora che lei non c’è più.”











