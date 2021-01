Cristina, sorpresa al patrigno Moreno/ “Quando è morta mamma…” (C’è posta per te)

Cristina è la protagonista dell’ultima storia della puntata di C’è posta per te 2021 del 23 gennaio. La ragazza 26enne chiama Maria De Filippi con la volontà di fare un regalo a colui che considera il suo papà, anche se non lo è dal punto di vista biologico: Moreno. L’uomo che lei considera il suo papà è colui che le è stato accanto sempre, nel bene ma soprattutto nel male, momento arrivato con la morte della sua mamma. “Io so che non potrò ripagarti per tutto quello che hai fatto per me, per Riccardo e la mamma, sia quando andava tutto bene ma soprattutto nell’ultimo periodo.” ha esordito Cristina all’incontro in studio col suo papà. “Ogni giorno che passa è sempre peggio, nessuno di noi si meritava una sofferenza così grande.” ha ammesso però la giovane.

Cristina sorprende Moreno: arriva Michele Riondino a C’è posta per te

Cristina, tra le lacrime, sorprende il suo papà Moreno: “Sono qui questa sera per dirti che ti voglio tanto bene e che ci sarò sempre per te e per Riccardo, perché hai dato un tetto a tutti i miei sogni.” Così racconta in una bellissima lettera l’importanza che ha nella sua vita e che ha avuto in quella della sua mamma: “Ti sei innamorato di mamma che lei già aveva avuto me, avresti potuto vedermi come un intralcio ma non è stato così. Tu ci sei sempre stato con me, mi hai preso per mano e mi hai accompagnato. Sei l’eredità più bella che mi ha lasciato la mamma.” L’uomo è in lacrime, emozionato dall’amore della sua Cristina. Ma le emozioni non sono finite qui perché per lui arriva Michele Riondino, protagonista del Giovane Montalbano, fiction che Moreno amava e guardava sempre con la mamma di Cristina.



