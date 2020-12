Cristina Tomasini, fidanzata Oppini/ Parietti “avvisa” il figlio: meglio uscire per..

Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, non vede l’ora di riabbracciare il compagno. La sua esperienza al Grande Fratello VIP sembra giunta al capolinea, dopo che Cristina evidentemente ha fatto intendere di sentire la sua mancanza. Nei giorni scorsi, infatti, ai concorrenti gieffini è stata data la possibilità di mettersi in contatto coi propri parenti per prendere una decisione sul da farsi. Visto il prolungamento improvviso della trasmissione, i coinquilini hanno la possibilità di interrompere anticipatamente la loro esperienza al Grande Fratello VIP. Una via che Francesco Oppini sembra voler imboccare, soprattutto dopo la telefonata con la madre Alba Parietti. Il concorrente pare sia rimasto in confessionale più di un’ora e aver compreso la necessità della sua fidanzata di riaverlo fuori dalla casa.

Cristina Tomasini rivuole Francesco Oppini, Zorzi è disperato

Francesco Oppini non vuole complicare la sua relazione con Cristina Tomasini. Dopo aver riflettuto a lungo, l’idea è di lasciare la casa del Grande Fratello VIP per riprendere la sua storia d’amore. Questa decisione ha sconvolto l’amico Tommaso Zorzi, che è sempre più in crisi per l’imminente uscita di Francesco. “Tutte le mie preoccupazioni sono venute fuori…Cristina è stata male, ha subìto tanto…”, ha detto Oppini. Dunque a meno che la sua fidanzata Cristina Tomasini non decida di incitarlo a continuare la sua avventura nella casa, è probabile che la coppia possa riunirsi in tempi brevissimi.



