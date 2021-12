Cristina Zatti, moglie Sergio Caputo/ I figli Lucrezia e Victor: “Siamo molto uniti”

Cristina Zatti: chi è la moglie di Sergio Caputo?

Cristina Zatti è la moglie di Sergio Caputo, chitarrista e cantante noto per i brani “Bimba se sapessi” e “Il Garibaldi innamorato”. Caputo e la moglie hanno sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori. Il cantautore ospite del programma “Dedicato” di Serena Autieri, ha raccontato qualcosa in più della sua vita privata: “Sto bene, non vivo in Italia e questo è il motivo per cui non mi si vede così tanto”. E ha aggiunto: “Quando scendo dal palco mi piace restare nell’anonimato, vivo meglio dove so di essere libero”. Parlando della moglie ha detto: “Siamo molto uniti, molto legati. Lei sa veramente tutto, lei è la ‘Caputologa’ e mi corregge”. Cristina Zatti è apparsa sulla copertina del disco del marito “Pop Jazz and Love”, uscito nel 2015, “in un’istantanea mentre esce dalla doccia”.

Lucrezia e Victor, i figli di Sergio Caputo

Sergio Capito e la moglie Cristina Zatti hanno avuto due figli, Lucrezia e Victor. “Abbiamo un rapporto, meraviglioso. Stiamo sempre insieme. Sono molto belli”, ha detto il cantautore a Serena Autieri. Ai due di figli è dedicato il disco “Pop Jazz and Love”: “È successo che mentre preparavo il disco mia moglie ed io avessimo deciso di iniziare a mandarli al nido. Peccato che da quel momento Lucrezia e Victor abbiamo cominciato ad ammalarsi di continuo: insomma, alla fine sono sempre stati al mio fianco, proprio come due piccoli assistenti e mi è sembrato giusto dedicare a loro queste mie canzoni”, ha racconto a Tiscali. Anche sul suo profilo Instagran, Caputo tende a non mostrare la sua vita privata e i suoi figli, che appaiono molto raramente e spesso di spalle.

